CRONACA UTILITIES Maltempo, allerta arancione su Sicilia e Sardegna



Le previsioni degli esperti annunciano un peggioramento meteo graduale al Sud e ancora molta perturbazione al Nord, e neve sulle Alpi fino a quote di 700-800 metri



Un intenso sistema di perturbazioni sta attraversando l'Italia in questo inizio di febbraio, con particolare impatto sulla Toscana e preoccupanti previsioni per il Sud del paese. La regione toscana è stata teatro di numerosi episodi critici nelle ultime 24 ore, con un fronte temporalesco che ha colpito duramente l'area tra Livorno e Prato.



A San Miniato, nel pisano, una frana di 50 metri ha investito un parcheggio nel centro città. Nonostante i danni a cinque veicoli in sosta, non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno condotto ore di ricerche per assicurarsi che nessuno fosse rimasto coinvolto.



Drammatico salvataggio a Cecina, dove le forze dell'ordine sono intervenute per soccorrere un automobilista e il suo cane intrappolati in un sottopasso allagato, nonostante la strada fosse stata preventivamente chiusa. A Firenze, in piazza Savonarola, un grande pino è crollato su due auto parcheggiate, fortunatamente senza conseguenze per le persone.



Il maltempo non ha risparmiato il Nord-Est, dove il Veneto ha visto il ritorno della neve sopra i 1400 metri. Le Dolomiti hanno registrato accumuli significativi: 30 centimetri sulle Tofane e 20-25 centimetri ad Arabba. Cortina d'Ampezzo si è risvegliata sotto una coltre bianca, con precipitazioni nevose che hanno interessato anche l'Altopiano dei Sette Comuni prima di trasformarsi in pioggia.



Per le prossime ore, l'attenzione si sposta al Sud, con allerta arancione in Sicilia e Sardegna. Le previsioni indicano un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche nel Meridione e lungo la costa adriatica, con particolare attenzione ai temporali attesi in Sicilia. Il Nord continuerà a vedere precipitazioni e neve sulle Alpi fino a quote di 700-800 metri.



Tuttavia, secondo gli esperti, la situazione dovrebbe migliorare gradualmente a partire da domani. La buona notizia è che dal 4 febbraio un robusto anticiclone si estenderà su gran parte dell'Europa, promettendo il ritorno del sole su tutta la penisola. 02-02-2025