Maltempo, allerta gialla in nove regioni



Piogge e temporali da Nord a Sud, allarme per venti forti. Jesi ha lanciato un'allerta rosa per il superamento della soglia di allarme del fiume Esino. A Messina 14 persone evacuate per una frana



Un vasto sistema di bassa pressione continua a interessare l'Italia in questo sabato 29 marzo, portando condizioni di maltempo diffuso soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per precipitazioni intense, con rischio di nubifragi in diverse aree del Paese.



Le previsioni indicano piogge sparse, rovesci e temporali su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, con particolare intensità sui settori tirrenici e adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento, attività elettrica e possibili grandinate.



Nonostante il quadro di instabilità, le temperature manterranno valori tipicamente primaverili, mentre forti venti di Maestrale e Tramontana interesseranno principalmente i mari occidentali della penisola.



La situazione ha già causato disagi in diverse località. In provincia di Messina, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 40 interventi per smottamenti, allagamenti e alberi caduti. Nel quartiere di Catarratti, 14 famiglie sono state evacuate per precauzione a causa di una frana.



A Jesi, nelle Marche, il Comune ha lanciato un'allerta per il superamento della soglia di guardia del fiume Esino. I residenti nelle zone più vicine al corso d'acqua sono stati invitati a rimanere ai piani alti delle abitazioni ed evitare cantine e piani terra.



Per la giornata di oggi è stata valutata allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.



Il maltempo dovrebbe attenuarsi entro la fine della giornata di domani, ma le previsioni per l'inizio della prossima settimana indicano la possibilità di nuove perturbazioni, suggerendo l'inizio di un'altra fase di tempo instabile sul territorio nazionale. 29-03-2025