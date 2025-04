SPORT UTILITIES Caduta Brignone, si teme infortunio grave



Paura ai Campionati italiani Assoluti, durante lo slalom gigante in corso in Val di Fassa. L'azzurra è stata trasportata in ospedale in toboga e poi in elicottero



Federica Brignone ha subito una caduta durante la seconda manche del gigante femminile dei Campionati Italiani Assoluti, che si stanno svolgendo all'Alpe Lusia, in Trentino. La sciatrice, che sta vivendo una stagione straordinaria, ha perso il controllo e, dopo aver toccato una porta, è finita a terra ad alta velocità. La sua caduta è stata particolarmente grave, e anche se non ci sono ancora informazioni ufficiali sull'entità dell'infortunio, ci sono preoccupazioni riguardo a possibili danni seri, come una distorsione o una frattura.



Dopo l'incidente, Federica, che ha recentemente vinto la Coppa del Mondo di sci alpino, ha manifestato un forte dolore. È apparso subito chiaro che l'infortunio fosse significativo, tanto che la sciatrice non riusciva a camminare e ha dovuto essere trasportata su un toboga. La situazione ha destato preoccupazione, e l'atleta è stata trasferita in ospedale prima con il toboga e poi in elicottero, accompagnata dal fratello Davide, al Santa Chiara di Trento.



Si sospetta che l'infortunio possa coinvolgere principalmente il ginocchio sinistro, forse a causa di una rotazione eccessiva durante la caduta. Ora, Federica è sotto osservazione per accertare l'entità dei danni, ma i primi segnali non sono incoraggianti. Mentre si attende il responso medico, una nota positiva della giornata è stata la vittoria a sorpresa di Ilaria Ghisalberti, che ha conquistato il primo posto sul podio. 03-04-2025