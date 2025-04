ECONOMIA UTILITIES Pasqua, pranzo in famiglia più caro



100 milioni di spesa in più rispetto allo scorso anno, secondo le stime del Centro di formazione e ricerca sui consumi. Forti rincari per le uova di cioccolato (+20%) e la carne di agnello (+8,2%)



Pranzo di Pasqua più costoso per le famiglie italiane quest'anno, con aumenti di prezzo che colpiscono praticamente tutti i prodotti alimentari tradizionali della festività. Secondo le stime del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), la spesa complessiva per il pasto pasquale in famiglia aumenterà di circa 100 milioni di euro rispetto al 2024, portando il totale degli acquisti alimentari per le feste a superare i 2 miliardi di euro.



L'analisi dell'andamento dei prezzi al dettaglio nell'ultimo mese mostra rincari significativi per gli ingredienti tipici del pranzo pasquale. La carne di agnello, presente sulla tavola di una famiglia su tre durante questa festività, ha subito un aumento dei prezzi dell'8,2% rispetto allo scorso anno. Anche la carne bovina costa di più, con un incremento del 4,4%, mentre i salumi registrano un aumento più contenuto, intorno al 2%.



Anche le uova, di cui gli italiani consumano circa 300mila nel periodo pasquale, costano il 4,4% in più rispetto al 2024. I vegetali freschi sono aumentati del 4,3%, mentre le bevande analcoliche hanno subito un rincaro del 7,9%.



In cima alla classifica degli aumenti troviamo il burro, con un impressionante +19,7%. Questo ingrediente, fondamentale per molte ricette regionali e per quasi tutti i dolci fatti in casa, avrà un impatto significativo sulla spesa familiare. Anche il cacao è aumentato del 14,1%, influenzando il costo dei dolci pasquali.



Un capitolo a parte merita la cioccolata: mentre il cioccolato in generale (tavolette, cioccolatini e altri formati) registra aumenti medi del 9,7%, le uova di Pasqua hanno subito rincari ancora più marcati, con alcune marche vendute nei supermercati che arrivano a costare fino a 80 euro al chilogrammo, con aumenti che toccano il 20%. Persino il tradizionale caffè di fine pasto sarà più costoso quest'anno, con un aumento medio del 19,5% per quello macinato. 14-04-2025