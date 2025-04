CRONACA UTILITIES Maltempo, in arrivo venti forti e temporali



Allerta gialla in Abruzzo, Umbria, Toscana e Lazio. Una perturbazione atlantica si sta spostando dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, settimana di Pasqua a rischio



Un peggioramento delle condizioni meteorologiche sta interessando la penisola italiana. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo e Umbria, mentre per Toscana e Lazio l'allerta riguarda il rischio idrogeologico.



Dopo una domenica delle Palme già caratterizzata da piogge, la situazione meteorologica continua a deteriorarsi a causa di una perturbazione atlantica in movimento dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo. Questo sistema sta portando con sé aria calda, umida e instabile proveniente dall'Africa, creando le condizioni ideali per precipitazioni diffuse.



Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questi fenomeni potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree del Paese, come indicato nel bollettino nazionale di criticità e allerta.



Già dalle prime ore di oggi, lunedì 14 aprile, sono previsti venti forti dai quadranti meridionali sulla Sicilia, con raffiche che potrebbero raggiungere l'intensità di burrasca, e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali, interesseranno Toscana e Lazio.



La Protezione Civile segnala che questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate localizzate e forti raffiche di vento, aumentando il rischio di disagi e danni in diverse aree del territorio nazionale.

