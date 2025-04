CRONACA UTILITIES Maltempo, scatta l'allerta rossa in Piemonte



Sesia oltre la soglia del pericolo, Po e Lago Maggiore sotto osservazione. Allerta arancione in Lombardia, Sardegna e Valle d'Aosta dove è anche alto il rischio valanghe. Forti raffiche di vento al Centro Sud



Intensa ondata di maltempo sull'Italia, con particolare intensità sul Nord-Ovest e sulle regioni occidentali. Le precipitazioni persistenti e abbondanti hanno portato all'emissione di un'allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune zone del Piemonte per la giornata di oggi, giovedì 17 aprile, mentre è stata dichiarata allerta arancione in Valle d'Aosta e in diversi settori di Piemonte, Lombardia e Sardegna. L'allerta gialla coinvolge invece Lazio, Provincia Autonoma di Trento e parti di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Sardegna.



La situazione è particolarmente critica per il fiume Sesia, che ha superato il livello di pericolo. Secondo i rilevamenti di Arpa Piemonte, alle 3 di questa notte il fiume ha raggiunto quota 7,49 metri presso Borgosesia, in provincia di Vercelli, scendendo poi a 6,57 metri alle 6:30, quota comunque oltre la soglia di sicurezza. Tutti i ponti che collegano le due sponde del Sesia nelle province di Novara e Vercelli sono stati chiusi. A Borgosesia, cinquanta famiglie residenti nel rione Isola hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, trascorrendo la notte nel centro sportivo comunale in seguito a un'ordinanza di sgombero.



Ad Aosta e nei comuni limitrofi, la pioggia incessante di ieri si è trasformata in neve intensa, causando disagi alla viabilità cittadina e nelle zone collinari. Le temperature sono scese a circa zero gradi, abbassando notevolmente il limite neve rispetto alle previsioni che indicavano quota 2.000 metri.



Nel Cremonese, raffiche di vento e pioggia hanno provocato la caduta di numerosi alberi sulle strade, richiedendo l'intervento di sei squadre dei Vigili del Fuoco che hanno effettuato circa 50 operazioni di soccorso in tutta la provincia.



Si prevede un ulteriore innalzamento dei livelli del fiume Po nelle prossime ore a causa delle forti piogge in Piemonte. A valle di Torino, il Po sarà prossimo al livello di pericolo nelle sezioni di San Sebastiano e Crescentino, mentre a Valenza si prevede il superamento della criticità moderata e ad Isola Sant'Antonio della criticità ordinaria.



Sono sorvegliati speciali tutti i corsi d'acqua piemontesi: il Toce è in crescita e vicino alla soglia di pericolo, per il Lago Maggiore si prevede il superamento del livello di guardia in mattinata. Nel Biellese, diversi fiumi hanno superato la soglia di guardia, mentre nel Vercellese l'Elvo a Carisio e il Cervo a Quinto Vercellese hanno superato la soglia di pericolo. Situazione critica anche nel Torinese dove numerosi corsi d'acqua hanno superato il livello di pericolo.



A Roma, le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato oltre 100 interventi dalla tarda serata di ieri, soprattutto nelle zone dei Castelli Romani e nel quadrante sud-ovest della Capitale, per insegne pericolanti e alberi caduti a causa del forte vento. 17-04-2025