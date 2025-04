CRONACA UTILITIES Forti temporali nelle prossime ore sull'Italia



Scatta l'allerta arancione su Emilia-Romagna e Veneto. Frane e allagamenti in provincia di Varese, persone intrappolate in casa. Allerta gialla in dodici regioni. Frana nel bolognese, grandinate in Molise e Abruzzo, raccolti distrutti all'Aquila



Dopo i recenti danni causati dal maltempo, con 130 aziende agricole colpite nel Torinese per circa 3 milioni di euro di danni secondo Coldiretti, l'Italia si prepara a un ponte del 25 aprile ancora caratterizzato dall'instabilità.



La perturbazione numero 7 colpirà il Nord-Est venerdì per poi estendersi al Centro-Sud, portando temporali e possibili grandinate. Le temperature subiranno un generale abbassamento. Solo sabato 26 è prevista una breve tregua, prima dell'arrivo domenica della perturbazione numero 8 che riporterà piogge diffuse in buona parte del Paese.



In Veneto, dove le recenti alluvioni hanno causato due vittime, il presidente Zaia ha riferito di numerosi interventi urgenti sugli argini con oltre 1,8 milioni di euro già impiegati. Particolarmente colpita la valle dell'Agno, dove è stato registrato un livello record di piena di 273 cm.



A Induno Olona l'esondazione del fiume è stata così violenta da spostare le auto parcheggiate, mentre nel Torinese l'assessore regionale Bongioanni ha sollecitato i Comuni a comunicare rapidamente i danni per poter richiedere i risarcimenti al governo.



Le prospettive per l'inizio della prossima settimana non sono migliori, con residue precipitazioni previste per lunedì 28 aprile e un possibile miglioramento solo da martedì 29, quando al Nord potrebbero tornare temperature più primaverili. 24-04-2025