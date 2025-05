Ciclone di maggio, tornano piogge e temporali



Settimana di tempo instabile e di bassa pressione, specie al centro sud e sulle isole, dove potranno aumentare le criticità. Bel tempo in ripresa dal prossimo week end



A partire da lunedì 12 maggio 2025, un ciclone porterà piogge e temporali in gran parte dell’Italia, rendendo il meteo instabile per tutta la settimana. La bassa pressione colpirà soprattutto il Centro-Sud e le isole, con rischio di criticità come allagamenti e frane in zone già fragili. Al Nord, invece, le precipitazioni saranno più sporadiche, ma non mancheranno momenti di maltempo.

Secondo le previsioni, le regioni più colpite saranno Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, dove si attendono temporali intensi, specie tra martedì e giovedì. Le temperature scenderanno leggermente, con massime tra i 15 e i 20 gradi al Centro-Sud e intorno ai 18-22 gradi al Nord.

Il maltempo dovrebbe attenuarsi a partire da venerdì, con un miglioramento più deciso nel weekend del 17-18 maggio, quando il bel tempo tornerà su gran parte della penisola, portando sole e temperature più miti. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo, soprattutto nelle aree a rischio, e di evitare spostamenti durante i temporali più forti.