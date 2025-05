Internazionali, Paolini infiamma il Foro

Col cuore, Jasmine viene a capo del match con Shnaider: 6-7(1), 6-4, 6-2. Musetti in campo contro

Medvedev

, Sinner contro Cerundolo. Passano (a fatica) Alcaraz e Draper

Agli Internazionali BNL d'Italia, al Foro italico di Roma, in scena oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile e i quarti della parte bassa del tabellone femminile. Una giornata complicata a causa della pioggia che ha sconvolto il programma nel corso del pomeriggio.





Proprio un attimo prima dello stop per il maltempo, Jasmine Paolini riesce a portare a termine un match epico contro la mancina russa Diana Shnaider: 6-7(1), 6-4, 6-2 il punteggio finale che porta la toscana in semifinale per la prima volta al Foro. L’azzurra, numero 6 del seeding, ha iniziato il match in modo esplosivo, portandosi sul 4-0 nel primo set con un tennis aggressivo e dritti precisi. Shnaider, numero 11 del mondo, ha reagito vincendo cinque giochi consecutivi, dominando il tie-break 7-1 grazie a un gioco vario e un servizio mancino insidioso. Nel secondo set, Paolini si è trovata sotto 4-0, con la russa che sembrava in controllo, ma l'azzurra, sostenuta dal pubblico, ha cambiato strategia, pressando il rovescio di Shnaider e rallentando il ritmo. Con sei giochi consecutivi, ha chiuso 6-4, mostrando un grande cuore. Nel terzo set, Paolini ha preso il largo, sfruttando il calo mentale e fisico della russa, visibilmente frustrata, e ha chiuso 6-2 con un break decisivo al quinto gioco. “Il pubblico mi ha dato una spinta incredibile, è stata una battaglia”, ha detto Paolini.





Prima, Carlos Alcaraz ha impiegato quasi due ore e mezza per battere il russo Karen Khachanov in un match emozionante . Il numero 3 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5 in due ore di gioco, raggiungendo per la prima volta i quarti di finale del Masters 1000 di Roma e consolidando le sue ambizioni su terra battuta in vista di Roland Garros. La partita, caratterizzata da momenti di grande intensità e scambi spettacolari, è iniziata alle 11:00 sotto un sole primaverile, con Alcaraz che ha preso il comando nel primo set grazie a un break al quarto gioco, sfruttando la sua potenza da fondo campo e la precisione nei colpi difensivi. Nonostante un momento di difficoltà sul 3-2, quando Khachanov ha avuto una palla break, lo spagnolo ha chiuso il set 6-3 in 38 minuti, vincendo cinque giochi consecutivi e mostrando un tennis brillante, come evidenziato da un incredibile passante di rovescio in corsa che ha strappato applausi al pubblico romano. Il secondo set ha visto una reazione decisa di Khachanov, numero 24 ATP, che ha alzato il livello del suo gioco, dominando con il dritto e trovando il break decisivo al sesto gioco per pareggiare i conti con un 6-3. Un rally mozzafiato di 28 scambi, vinto da Alcaraz, è stato uno dei momenti clou del set, ma non è bastato per fermare l’inerzia del russo. Nel set decisivo, dopo un inizio equilibrato, lo spagnolo conquista il break al settimo gioco, ma Khachanov ha risposto immediatamente, riportandosi in parità. Sul 5-5, un errore cruciale del russo al termine di uno scambio estenuante ha regalato ad Alcaraz un nuovo break. Sul 6-5, lo spagnolo ha servito per il match, chiudendo con un ace dopo aver salvato una palla break in un game drammatico. Quarti di finale per Carlos a Roma per la prima volta in carriera.