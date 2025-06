Negoziati, Kiev: Mosca rifiuta cessate il fuoco



Nessun passo in avanti a Istanbul. Umerov: "Restituiti seimila caduti per parte, scambio di militari feriti e malati, under 25". Zelensky pronto a incontrare Putin



I raid ucraini di domenica sulle basi aeree russe, lontane migliaia di chilometri dal confine, non hanno ammorbidito la posizione di Mosca. Durante i negoziati a Istanbul, la Russia ha avanzato richieste dure per un cessate il fuoco o una pace negoziata: il ritiro delle truppe ucraine dalle quattro regioni parzialmente occupate (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhya e Kherson) o, in alternativa, la smobilitazione delle forze di Kiev, la fine degli aiuti militari stranieri, la revoca della legge marziale e elezioni entro cento giorni. Per una soluzione politica, Mosca chiede il riconoscimento internazionale della Crimea e delle quattro regioni come russe, la neutralità dell’Ucraina con rinuncia alla Nato, il divieto di attività militari straniere nel paese e limiti alle forze armate ucraine.

Zelensky ha risposto chiedendo a Trump di imporre sanzioni per spingere la Russia a fermare la guerra o almeno a un cessate il fuoco. Lo ha ribadito a Vilnius, durante un vertice Nato, e prima dei colloqui di Istanbul, sottolineando la necessità di nuove sanzioni da Usa e Ue se i negoziati fallissero. Il memorandum russo, distribuito alle agenzie, non ha accolto le speranze ucraine, proponendo le due opzioni già citate. Il ministro della difesa ucraino, Rustam Umerov, ha detto che Kiev analizzerà il documento nelle prossime settimane, ma ha insistito per un cessate il fuoco di 30 giorni e un incontro tra Zelensky, Putin e Trump. Erdogan si è offerto di ospitare il summit, e la Casa Bianca ha confermato l’apertura di Trump, se i due leader fossero disponibili. L’Ucraina ha proposto il periodo tra il 20 e il 30 giugno, ma la Russia considera un vertice utile solo dopo progressi concreti nei negoziati.

Durante i colloqui, si è discusso di uno scambio di prigionieri, il più grande dall’inizio del conflitto, che includerebbe militari feriti, malati e sotto i 25 anni. La Russia ha anche proposto una tregua di due o tre giorni in alcuni settori del fronte per recuperare i corpi dei caduti. Sul tema dei bambini ucraini che Kiev accusa Mosca di aver deportato, Umerov ha consegnato una lista di 339 nomi, definendo la loro restituzione un possibile segnale positivo. La Russia ha replicato che i bambini sono stati “salvati” e saranno restituiti ai genitori o tutori quando identificati. Recentemente, Mosca ha restituito 101 bambini, mentre Kiev ne ha consegnati 22. Il negoziatore russo Medinsky ha accusato l’Ucraina di usare la vicenda per propaganda.

Prima e dopo i negoziati, la delegazione ucraina ha avuto consultazioni con rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania e Italia, tra cui il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, e il suo vice, Pietro Sferra Carini. Zelensky ha anche annunciato che l’Ucraina è stata invitata al vertice Nato all’Aia, dal 24 al 25 giugno, dopo un incontro con il segretario generale Mark Rutte. Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha discuterà con i colleghi delle infrastrutture e dei possibili risultati del vertice. Tuttavia, secondo il New York Times, il Consiglio Nato-Ucraina potrebbe non riunirsi, per preservare l’unità alleata, e non è chiaro se Zelensky parteciperà alla cena inaugurale, pur potendo essere presente a un forum parallelo sulla difesa.