Meteo, arriva un'ondata di caldo africano sull'Italia



Le previsioni parlano di temperature fino a 37° su mezza Italia. L'afa ci accompagnerà almeno fino alla metà del mese. Allerta massima per rischio incendi



L'Italia sta per essere investita da un'ondata di caldo africano, in anticipo rispetto alla norma. A partire da questa settimana, le temperature raggiungeranno i 37°C in molte zone, con picchi fino a 40°C nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Il fenomeno, causato dall'anticiclone subtropicale africano, durerà almeno fino a metà mese.

Le regioni più colpite saranno Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria, ma anche al Nord, in città come Milano, Bologna e Roma, si toccheranno i 33-34°C. È consigliata prudenza, soprattutto per anziani e bambini, a causa dei rischi per la salute.

Negli ultimi giorni il caldo ha già alimentato numerosi incendi, in particolare in Sicilia e Calabria. In Sicilia, roghi si sono sviluppati nel Palermitano, nelle zone di Partinico, San Giuseppe Jato, Monreale, Balestrate, Misilmeri e Monte Grifone. In Calabria, i vigili del fuoco hanno gestito oltre 55 interventi, soprattutto nell'alto Ionio e Tirreno Cosentino. A Cassano allo Ionio, un incendio ha sfiorato una residenza per anziani, portando all'evacuazione di 10 persone. Lungo l'autostrada A2, vicino a Tarsia, le fiamme hanno causato disagi al traffico.