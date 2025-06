Stop alle auto diesel Euro 5 da ottobre

Coinvolgerebbe oltre un milione di veicoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna nei Comuni con più di 30 mila abitanti fino al 15 aprile 2026. Al vaglio del governo una soluzione per evitare lo stop

A partire dal 1° ottobre 2025, le auto diesel Euro 5 non potranno circolare liberamente nei comuni con più di 30.000 abitanti di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Il divieto, previsto da un decreto governativo, sarà in vigore nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30, fino al 15 aprile 2026. Le vetture interessate, immatricolate tra il 2011 e il 2015, sono identificabili dalla voce V.9 del libretto di circolazione.





La misura mira a ridurre le emissioni di PM10, in risposta a una sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha sanzionato l’Italia per i livelli eccessivi di PM10 in diverse zone. In Italia, l’età media delle auto è di 13 anni, con circa 1,25 milioni di veicoli Euro 4 o inferiori ancora in circolazione, secondo i dati ACI elaborati da AutoScout24. Il blocco coinvolgerà un gran numero di auto: circa 250.000 in Piemonte e oltre 350.000 in Veneto. Le sanzioni per chi viola il divieto vanno da 168 a 679 euro, con la possibile sospensione della patente da 15 a 30 giorni in caso di recidiva.