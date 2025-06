Addio a Lea Massari, la diva del cinema aveva 92 anni



La scomparsa è avvenuta lunedì 23 giugno, ma è stata diffusa solo oggi dal "Messaggero" a funerali avvenuti, in forma strettamente privata, nella cattedrale di Sutri (Viterbo)



Lea Massari, nome d’arte di Anna Maria Massatani, è morta il 23 giugno 2025 a Roma, nella sua casa ai Parioli, all’età di 91 anni, a pochi giorni dal suo 92esimo compleanno. La notizia è stata diffusa però solo oggi, a funerali già avvenuti in forma privata nella cattedrale di Sutri, seguiti dalla sepoltura nella cappella di famiglia.

L’attrice, icona del cinema italiano ed europeo, si era ritirata dalle scene dal 1990, scegliendo una vita riservata, dedicata alla natura e alle battaglie animaliste in Sardegna, dove aveva vissuto a lungo. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche, ma si sa che le sue condizioni di salute erano fragili dopo una caduta domestica.

Nata a Roma il 30 giugno 1933, debuttò nel 1954 con Proibito di Mario Monicelli, interpretando una ribelle sarda. Celebre per ruoli in film come L’avventura di Michelangelo Antonioni, Una vita difficile di Dino Risi e Soffio al cuore di Louis Malle, ha lavorato anche con Sergio Leone, Valerio Zurlini e i fratelli Taviani. In televisione, memorabili le sue interpretazioni ne I promessi sposi e Anna Karenina. Premiata con un David di Donatello e due Nastri d’Argento, rifiutò sempre il divismo, preferendo un’esistenza autentica e indipendente. Sposata con Carlo Bianchini dal 1963 al 2004, non ebbe figli.