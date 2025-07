Caldo, gli esperti: oggi è il giorno più critico

Bollino rosso ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Da domenica arrivano i temporali



L'Italia ancora nella morsa del caldo con 20 città sotto bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. A Roma l'afa e temperature fino a 37-40°C rendendo la giornata particolarmente intensa, aggravata da alti tassi di umidità.

Domani, sabato 5 luglio, il caldo persisterà al Centro-Sud con temperature massime di 37-39°C in città come Roma, Firenze e Palermo, ma il numero di bollini rossi scenderà a 15, con esclusione di città come Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona. Al Nord, l'anticiclone africano "Pluto" inizierà a cedere, portando un'instabilità crescente: temporali, anche intensi, sono attesi su Alpi, Prealpi e pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, con possibili grandinate e raffiche di vento. Le temperature al Nord caleranno di 2-3°C, attestandosi sui 31-33°C.

Domenica 6 luglio, il cambiamento sarà più marcato: un fronte freddo da Nord-Ovest porterà temporali diffusi al Nord, con rischio di nubifragi, e inizierà a scivolare verso il Centro, interessando regioni come Toscana, Umbria e Marche con rovesci lungo il versante tirrenico. Le temperature al Nord scenderanno ulteriormente, fino a 29-31°C, rendendo il clima più sopportabile, mentre al Centro-Sud il caldo intenso persisterà, con massime di 35-38°C, ma con un lieve calo termico atteso. L'umidità elevata continuerà a rendere l'afa opprimente, soprattutto nelle pianure e nelle aree urbane.