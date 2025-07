EVENTI UTILITIES Torna il SATURNIA FILM FESTIVAL

Si arricchisce il parterre di ospiti: attesi anche Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Giulia Michelini al Saturnia Film Festival. Selene Caramazza nella giuria del concorso cortometraggi



Si amplia la rosa degli ospiti dell’ottava edizione del Saturnia Film Festival, in programma dal 30 luglio al 3 agosto 2025 nei borghi più suggestivi della Maremma toscana. Accanto agli ospiti già annunciati – tra cui Lillo Petrolo, Francesco Costabile, Christian Filippi e Stefano Lorenzi – arrivano nuove conferme che rafforzano il carattere autoriale e il respiro contemporaneo del festival promosso dall’associazione culturale ARADIA PRODUCTIONS, con la presidenza di Antonella Santarelli e la direzione artistica del regista Alessandro Grande.



Tra i grandi nomi del cinema italiano attesi, l’attrice Giulia Michelini, che insieme ad Ambra Angiolini è protagonista del film Afrodite di Stefano Lorenzi: una storia d’amore intensa e coraggiosa, che promette di emozionare il pubblico.



Sarà al festival anche Francesco Gheghi, giovane talento del cinema italiano, premiato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia come Miglior Attore nella sezione Orizzonti per la sua interpretazione in Familia di Francesco Costabile. Gheghi parteciperà inoltre in veste di regista, presentando il suo cortometraggio La buona condotta, che lo vede per la prima volta dietro la macchina da presa.



Anche Maurizio Lombardi sarà presente con il suo lavoro da regista, portando in concorso il cortometraggio Marcello. Il film, già vincitore di un Nastro d’Argento, vede ancora una volta Gheghi protagonista, in una dichiarazione d’amore al cinema ambientata nella periferia romana.



Annunciata anche la giuria ufficiale del concorso cortometraggi, presieduta da Paolo Orlando (Direttore di Medusa Film), e composta da Selene Caramazza, una delle interpreti più talentuose del nostro cinema, Manuela Rima (01 Distribution), Mario Mazzetti (Anec, Fice, Vivilcinema) e Teresa Pasquini (Rai Cinema), che avrà il compito di assegnare i premi alle opere più significative della sezione short.



Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di: MIC Cinema e Audiovisivo, Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Fondazione CR Firenze, Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Fondazione Sistema Toscana; Main Sponsor: Medusa Film, Terme di Saturnia Natural Destination, Enel, Saturnia Tuscany Hotel, Platformone; Con il sostegno di: Assicoop Toscana UnipolSai, Banca Tema.



15-07-2025