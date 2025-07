CRONACA UTILITIES Meteo: in arrivo nubifragi al Nord e caldo al Centro-Sud



La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla oggi per la provincia autonoma di Trento, quella di Bolzano, oltre ad ampi settori di Piemonte, Lombardia e Veneto. Punte di oltre 40°C in Sicilia



Il Ciclone Circe, un vortice ciclonico proveniente dalla Francia, sta per stravolgere il quadro meteorologico italiano, ponendo fine all'ondata di caldo estremo che ha caratterizzato gli ultimi giorni. A partire da giovedì 24 luglio, il Nord sarà il primo a subire gli effetti del ciclone, con temporali intensi, grandinate e rischio di nubifragi, in particolare su Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Venerdì 25 sarà il giorno di massima instabilità, con piogge abbondanti che potrebbero causare locali allagamenti e venti forti, soprattutto sulle Alpi e in Pianura Padana. Le temperature al Nord scenderanno significativamente, passando dai 35-38°C degli ultimi giorni a valori tra 20-25°C entro sabato 26 luglio.



Al Centro, il tempo rimarrà inizialmente stabile e soleggiato giovedì e venerdì, con temperature ancora elevate, intorno ai 30-34°C. Tuttavia, da sabato 26, l'influenza del ciclone porterà un aumento della nuvolosità e piogge sparse, soprattutto su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna occidentale, con temporali isolati sugli Appennini. L'intensità del maltempo sarà comunque minore rispetto al Nord, e le temperature inizieranno a calare, attestandosi tra 22-27°C entro domenica 27.



Al Sud e nelle Isole, il caldo africano continuerà a dominare fino a sabato, con punte di 40-45°C in Sicilia, Sardegna meridionale, Calabria e Puglia. L'afa sarà particolarmente intensa nelle aree interne e costiere, con tassi di umidità elevati. Da domenica 27, l'arrivo di correnti più fresche settentrionali porterà un calo termico anche al Sud, con massime che scenderanno a 28-32°C e qualche rovescio isolato su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale.



Nel fine settimana, sabato 26 vedrà un Nord ancora instabile, con temporali residui al Nordest e sulle Alpi, mentre al Centro il tempo sarà variabile con schiarite alternate a piogge. Il Sud resterà sotto l'influenza del caldo, ma con nubi in aumento verso sera. Domenica 27 porterà un miglioramento al Nord, con tempo più soleggiato ma possibili temporali serali in Pianura Padana, mentre al Centro e al Sud prevarrà un clima più fresco e ventilato, con piovaschi isolati. Il calo termico complessivo, anche di 10-15°C in alcune aree, segnerà un ritorno a condizioni più tipiche di fine luglio, ponendo fine all'ondata di calore africano. 24-07-2025