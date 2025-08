Torna l'anticiclone africano, picchi di 40 gradi



Il clima gradevole sta per terminare, in arrivo la "graticola" di San Lorenzo con un'impennata delle temperature già da domani. Ancora rovesci al sud poi il cambio



A partire da domani, l’anticiclone africano tornerà a dominare l’Italia, portando un’impennata delle temperature con picchi che potrebbero raggiungere i 40°C, soprattutto al Centro-Sud e nelle isole maggiori. La fase di clima gradevole, caratterizzata dall’anticiclone delle Azzorre con temperature miti tra 27-32°C, sta per concludersi.

Da giovedì 7 agosto, l’aria calda sahariana causerà un aumento termico significativo, con valori che supereranno i 35°C in molte zone, toccando i 37-38°C in pianura al Nord e fino a 40°C al Sud, in particolare in Puglia, Sicilia e Sardegna, intorno al weekend di San Lorenzo (9-10 agosto). Al Sud, oggi e domani sono previsti locali rovesci, soprattutto tra Puglia, Basilicata e Calabria, ma da giovedì il tempo diventerà stabile e soleggiato ovunque. Questa ondata di calore dovrebbe persistere almeno fino a metà agosto, con temperature sopra la media stagionale e condizioni di afa intensa.