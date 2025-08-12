Allerta caldo, Ferragosto con il solleone



Domani record di bollini rossi, secondo il bollettino del ministero della Salute: 16 su 27 città monitorate. Firenze bollente con 41,4 gradi. Notti tropicali in molte aree



Il bollettino del Ministero della Salute segnala un’allerta caldo per Ferragosto, con temperature elevatissime in tutta Italia. Domani, 13 agosto, 16 città su 27 monitorate saranno sotto allerta rossa (Livello 3), indicando un caldo estremo che rappresenta un rischio per la salute di tutti, non solo per i gruppi vulnerabili. Le città coinvolte includono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Torino, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo.

Firenze ha raggiunto i 41,4°C il 10 agosto e rimane sotto allerta rossa, con notti tropicali (temperature minime sopra i 25°C) che aumentano il disagio. L’anticiclone Caronte sta portando temperature oltre i 40°C nelle regioni centro-settentrionali, con Liguria e Pianura Padana tra 37-39°C. Al Sud, città come Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria sono sotto allerta verde, con rischio minore. Il Ministero consiglia di evitare l’esposizione al sole dalle 11 alle 18, bere molto, consumare pasti leggeri e monitorare le persone vulnerabili. Questa ondata di calore, la quarta del 2025, potrebbe protrarsi almeno fino al 20 agosto.