Meteo, Caronte resiste anche per Ferragosto



Clima prevalentemente caldo e soleggiato per il weekend ma con alcune eccezioni. Massime di 36-38°C previste a Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma e Foggia, con punte locali fino a 40°C nel Tavoliere delle Puglie



Per il weekend di Ferragosto 2025, le previsioni meteo in Italia indicano un clima prevalentemente caldo e soleggiato, con l'anticiclone africano Caronte che garantirà stabilità su gran parte del Paese, ma con alcune eccezioni. Venerdì 15 agosto, giornata di Ferragosto, il tempo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, con temperature elevate, soprattutto al Nord, in Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Si prevedono massime di 36-38°C in città come Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma e Foggia, con punte locali fino a 40°C nel Tavoliere delle Puglie e 34-35°C sulle coste di Sicilia e Sardegna. Tuttavia, l'instabilità pomeridiana potrà portare temporali su Alpi, Prealpi e zone interne del Centro-Sud, in particolare su basso Lazio, Campania e Calabria, con rischio di grandinate dovute all'energia accumulata dal caldo. Sabato 16 agosto, le condizioni rimarranno simili, con sole e caldo intenso, ma temporali più marcati al Centro-Sud, incluse Sicilia, Sardegna meridionale, Puglia interna, Calabria e Campania meridionale. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo al Sud. Domenica 17 agosto, un calo termico più generalizzato porterà massime entro i 30-32°C in molte aree, con valori localmente fino a 36-37°C in Toscana ed Emilia Romagna. I temporali pomeridiani continueranno a interessare Alpi, Prealpi orientali e Appennino centro-meridionale, con possibili sconfinamenti verso le coste tirreniche. I mari saranno calmi o poco mossi, con venti deboli al Nord e moderato Maestrale al Centro-Sud. In sintesi, il weekend sarà caratterizzato da caldo intenso, sole prevalente e temporali pomeridiani localizzati, con un graduale calo delle temperature verso domenica.