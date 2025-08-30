Nel weekend 12,5 milioni di italiani sulle strade

Finite le vacanze, bollino rosso con il controesodo. Divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi sabato 30 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 31 agosto dalle 7 alle 22

L’estate 2025 volge al termine e con essa è iniziato il controesodo, con milioni di italiani che tornano a casa dalle località di villeggiatura per riprendere le attività lavorative. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, questo weekend sono previsti 12,5 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle principali arterie del Paese, con un significativo aumento del traffico verso le grandi città del Centro-Nord.





Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso per la mattinata di oggi, sabato 30 agosto, e per l’intera giornata di domenica 31, giornata in cui è atteso il picco di traffico. I flussi più intensi si registreranno lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, oltre che sui valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia. Tra le arterie più trafficate: l’A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata, Calabria), le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la statale 148 Pontina e la 7 Appia nel Lazio, l’itinerario E45 che collega Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, oltre alle direttrici SS1 Aurelia e SS16 Adriatica. Al Nord, traffico intenso è previsto sui raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, sulla statale 45 di Val Trebbia in Liguria, sulla statale 26 della Valle d’Aosta, sulla statale 309 Romea e sulla statale 51 di Alemagna in Veneto.



