Ancora proteste pro-Pal in tutto il Paese

A Roma i manifestanti hanno raggiunto la stazione Termini e bloccato il traffico in Piazza dei Cinquecento. A Milano, corteo alla stazione Cadorna. Ateneo occupato all'Università Statale. "Blocchiamo tutto" lo slogan dei manifestanti

In un'Italia percorsa da un'onda di indignazione per l'abbordaggio israeliano alla Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza con aiuti umanitari e cittadini italiani a bordo, le piazze si sono riempite di voci pro-Palestina in un coro di protesta che ha attraversato il Paese da nord a sud. A Milano, epicentro di una mobilitazione che ha contato migliaia di partecipanti, gli studenti hanno occupato ieri l'Università Statale, bloccando aule e corridoi per ore in un gesto simbolico di resistenza, mentre il giorno prima, a Torino, l'università era già stata teatro di un'occupazione simile da parte di collettivi studenteschi che gridavano slogan contro l'assedio e per la liberazione della Palestina.





Le proteste non si sono limitate alle sedi accademiche: cortei spontanei hanno invaso le strade di Roma, dove un gruppo compatto si è radunato in piazza dei Cinquecento vicino alla stazione Termini urlando "Bloccheremo tutto" e "Palestina libera", bloccando il traffico e i binari ferroviari per sottolineare l'urgenza di rompere ogni legame economico e militare con Israele. A Napoli, i manifestanti hanno invaso la stazione Centrale e i varchi portuali, esponendo striscioni che invocano la fine delle forniture di armi e l'interruzione degli accordi commerciali, mentre a Genova presidi operai hanno paralizzato per brevi periodi l'attività nei porti, e a Bologna e Firenze sit-in pacifici hanno riunito centinaia di persone sotto bandiere palestinesi e sindacali. In tutta la penisola, da Cagliari con il suo raduno in piazza Costituzione a Trieste e Sicilia con cortei che hanno interrotto il traffico locale, l'aria è satura di cori come "Free Palestine" e appelli al governo Meloni perché intervenga per difendere i diritti costituzionali dei propri cittadini, sanzioni Netanyahu e riconosca formalmente lo Stato palestinese.



