CRONACA UTILITIES Treno deraglia per una frana nel Lazio



L'incidente sulla ferrovia Roccasecca-Avezzano. I massi precipitati dal costone sono finiti sui binari, interrompendo la circolazione sulla tratta interna tra Lazio e Abruzzo. Cinque i passeggeri a bordo



Un treno regionale è deragliato questa mattina sulla linea Roccasecca-Avezzano a causa di una frana che ha invaso i binari. L’episodio è avvenuto intorno alle 7.30 in località Balsorano, in provincia dell’Aquila, dove alcuni massi si sono staccati da un costone roccioso finendo sulla sede ferroviaria. Il convoglio, composto da un solo vagone e diretto verso Avezzano, trasportava cinque passeggeri oltre al personale di bordo. Nessuno è rimasto ferito.



I primi vagoni sono usciti dai binari dopo l’impatto con i detriti. La circolazione sulla tratta è rimasta interrotta in entrambi i sensi; RFI ha istituito un servizio sostitutivo con autobus tra Roccasecca e Avezzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per la rimozione dei massi e la verifica della stabilità del versante. Le operazioni di ripristino della linea sono in corso.



La frana è stata favorita dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi che hanno saturato il terreno nella zona. La linea Roccasecca-Avezzano, a binario unico e non elettrificata, collega l’entroterra laziale con l’Abruzzo attraverso la valle del Liri e del Giovenco. 21-11-2025



