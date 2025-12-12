Sci, discesa a St. Moritz: impresa di Lindsey Vonn

L'americana ha preceduto in classifica Egger, Puchner e Goggia. A 41 anni e 2 mesi, e a sei anni dal ritiro, strappa il primato della vittoria più "anziana" di sempre a Federica Brignone

Lindsey Vonn ha vinto la discesa libera femminile di Coppa del mondo disputata oggi a St. Moritz, in Svizzera, completando il tracciato in 1'29"63. L'atleta statunitense, che ha compiuto 41 anni lo scorso ottobre, ha preceduto di 0"98 la seconda classificata, l'austriaca Magdalena Egger, e di 1"16 la terza, la connazionale Mirjam Puchner. Quarta posizione per l'italiana Sofia Goggia, con il tempo di 1'30"94, a 1"31 dalla vincitrice: l'azzurra ha accusato un ritardo iniziale ma ha recuperato terreno nella seconda parte della pista.





Tra le altre italiane in gara, Laura Pirovano ha chiuso sesta in 1'31"21, mentre Nicol Delago è arrivata decima in 1'31"57. La gara, prima della specialità nella stagione 2025-26, si è svolta sulla pista Corviglia sotto condizioni di neve compatta e temperature miti, con 61 atlete al via da 18 nazioni. Vonn centra così la sua 83ª vittoria in Coppa del mondo e la 43ª in discesa libera, diventando l'atleta più anziana a imporsi in una prova di velocità. Goggia, campionessa olimpica in carica, mantiene la leadership provvisoria nella classifica di specialità dopo il podio di Beaver Creek a inizio dicembre.



