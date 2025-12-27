EVENTI UTILITIES Il vento lo trascina giù dalla seggiovia: grave 32enne



L'incidente a Piancavallo, in Friuli: una rete di protezione si è sollevata impigliandosi nello scarpone dell'uomo, volato da 10 metri di altezza



Un uomo di 32 anni, residente a Mortara in provincia di Pavia, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una seggiovia a Piancavallo, in provincia di Pordenone. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 del 24 dicembre. Il 32enne, dipendente di una baita-ristorante in quota, aveva terminato il turno di lavoro e stava scendendo a valle sulla seggiovia Tremol Uno.



Secondo le prime ricostruzioni, una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione posizionata sotto l'impianto, che si è impigliata in uno scarpone dell'uomo. Trascinato per alcuni metri, è scivolato sotto la barra di sicurezza ed è caduto da un'altezza di circa dieci metri, impattando contro la base in cemento di un pilone.



Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l'intervento diretto dell'elisoccorso. I sanitari lo hanno stabilizzato sul posto e trasportato in ambulanza fino a una zona più riparata, da dove è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e rimane ricoverato in terapia intensiva con traumi al torace, al bacino e agli arti inferiori. 26-12-2025



