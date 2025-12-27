METEO
BORSA
27/12/2025 00:04
HOME CRONACA POLITICA ESTERI ECONOMIA SPORT SPETTACOLO EVENTI CULTURA HI-TECH
Zalando
EVENTI
UTILITIES
Oroscopo del Giorno
Mappe
Treni: Orari e Pren.
Alitalia: Orari e Pren.
Meridiana: Orari e Pren.
Airone: Orari e Pren.
Calcolo Codice Fiscale
Calcolo ICI
Calcolo Interessi Legali
Calcolo Interessi di Mora
Verifica Partite IVA
Ricerca C.A.P.
Ricerca Raccomandate
Ricerca Uffici Giudiziari
Gazzetta Ufficiale
Zalando
Il vento lo trascina giù dalla seggiovia: grave 32enne

L'incidente a Piancavallo, in Friuli: una rete di protezione si è sollevata impigliandosi nello scarpone dell'uomo, volato da 10 metri di altezza

Un uomo di 32 anni, residente a Mortara in provincia di Pavia, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una seggiovia a Piancavallo, in provincia di Pordenone. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 del 24 dicembre. Il 32enne, dipendente di una baita-ristorante in quota, aveva terminato il turno di lavoro e stava scendendo a valle sulla seggiovia Tremol Uno.

Secondo le prime ricostruzioni, una forte raffica di vento ha sollevato la rete di protezione posizionata sotto l'impianto, che si è impigliata in uno scarpone dell'uomo. Trascinato per alcuni metri, è scivolato sotto la barra di sicurezza ed è caduto da un'altezza di circa dieci metri, impattando contro la base in cemento di un pilone.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l'intervento diretto dell'elisoccorso. I sanitari lo hanno stabilizzato sul posto e trasportato in ambulanza fino a una zona più riparata, da dove è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e rimane ricoverato in terapia intensiva con traumi al torace, al bacino e agli arti inferiori.
26-12-2025

Share
Linear
Copyright 2006 © Cookie Policy e Privacy