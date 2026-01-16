ESTERI UTILITIES A Tokyo l'incontro tra Meloni e Takaichi

La premier in visita dalla omologa giapponese: "Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia". E posta un selfie che diventa un manga



A Tokyo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato la prima ministra giapponese Sanae Takaichi presso la residenza ufficiale del capo del governo nipponico. Si tratta del secondo colloquio tra le due leader dopo quello a margine del G20 di Johannesburg dello scorso novembre, e del primo bilaterale formale dall’insediamento di Takaichi a ottobre 2025.



L’incontro si è svolto nel quadro del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, e ha visto le due premier firmare una dichiarazione congiunta che riafferma l’impegno comune a tutelare l’ordine internazionale basato sullo Stato di diritto, a opporsi a cambiamenti unilaterali dello status quo con la forza e a promuovere stabilità globale. Particolare attenzione è stata riservata alla convergenza tra la visione italiana del Mediterraneo allargato e quella giapponese dell’Indo-Pacifico libero e aperto, considerate aree interconnesse per la sicurezza e la prosperità.



Le due leader, prime donne a guidare rispettivamente i governi dei propri Paesi, hanno sottolineato la sintonia personale e politica emersa fin dai primi contatti, definendo il rapporto destinato a consolidarsi in una collaborazione strategica speciale. Hanno inoltre evidenziato la volontà di approfondire la cooperazione in settori come difesa, tecnologia, industria, transizione energetica, intelligenza artificiale e risposta alla sfida demografica, con scambi di esperienze su natalità e sostenibilità dei sistemi di welfare.



Al termine del vertice, Meloni ha pubblicato sui social un selfie scattato insieme a Takaichi, affiancato da una versione delle due premier realizzata con intelligenza artificiale in stile manga, tipico dei fumetti e cartoni animati giapponesi. Nel commento ha scritto: «Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia». Il gesto ha sigillato un incontro segnato da cordialità, con auguri di compleanno da parte di Takaichi – Meloni ha compiuto 49 anni il giorno precedente – e la consegna di regali, tra cui la mascotte Tunku Tunku dell’Expo Green 2027 e disegni realizzati da bambini giapponesi. 16-01-2026



