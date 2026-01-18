CRONACA UTILITIES Scomparsa di Federica Torzullo, corpo nell’azienda del marito

Durante ulteriori sopralluoghi e scavi nella sede operativa dell’impresa in via Comunale San Francesco, i carabinieri hanno rinvenuto un corpo parzialmente interrato. Carlomagno in caserma dei Carabinieri



Possibile svolta nel caso della 41enne Federica Torzullo, dipendente delle Poste in servizio al centro meccanografico di Fiumicino, scomparsa dalla sua abitazione ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e di cui non si hano più notizie dall’8 gennaio 2026.



La donna era stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza mentre rientrava in casa intorno alle 19:30 di quel giovedì. Da quel momento non risultano uscite dall’abitazione né spostamenti del suo cellulare, rimasto fermo nella zona. La sua auto era ancora parcheggiata vicino casa e non mancava nulla di evidente, a parte borsa e telefono.



Il marito, Claudio Carlomagno, titolare di un’azienda locale, ha presentato denuncia di scomparsa il pomeriggio del 9 gennaio, dopo che i colleghi di lavoro della donna non l’avevano vista in ufficio. Nella denuncia riferiva di averla vista l’ultima volta la sera precedente, mentre preparava una valigia per un viaggio previsto con il figlio e i genitori verso la Basilicata.



Le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia e delegate ai carabinieri, sono state aperte per omicidio. L’uomo è indagato dallo stesso giorno della denuncia. Questa mattina, durante ulteriori sopralluoghi e scavi nella sede operativa dell’impresa in via Comunale San Francesco, i carabinieri hanno rinvenuto un corpo senza vita, parzialmente interrato. Il cadavere, ancora da identificare formalmente, è stato trovato in un’area già sotto sequestro e oggetto di attenzione investigativa.



L’uomo è stato condotto in caserma per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i RIS di Roma e il magistrato di turno per i rilievi e il recupero della salma. Le analisi in corso dovranno confermare l’identità e le cause del decesso.

