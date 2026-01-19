CRONACA UTILITIES Maltempo: allerta rossa in Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria



Tra oggi e martedì sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti sulle due isole maggiori e sulla Calabria, specie sui versanti orientali, con burrasche forti e mareggiate



Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, un avviso di condizioni meteorologiche avverse che riguarda principalmente il Sud Italia e le isole maggiori. È stato valutato il livello di allerta rossa su gran parte della Sardegna e su settori della Sicilia, in particolare nelle zone orientali tra Catania e Messina, per rischio idrogeologico elevato legato a precipitazioni intense e persistenti.



L'allerta arancione è attiva su porzioni di Sardegna, sulla maggior parte della Sicilia e su aree della Calabria, specie quelle ioniche, mentre resta gialla sui settori residui delle tre regioni e su gran parte della Basilicata.



Una circolazione depressionaria centrata sul Nord Africa richiama correnti umide sud-orientali, con venti di scirocco che dalla mattinata hanno raggiunto intensità di burrasca sui settori orientali della Sicilia, estendendosi poi a Sardegna e Calabria. Le raffiche sono destinate a rinforzarsi ulteriormente nella giornata di domani, martedì 20, fino a livelli di burrasca forte o tempesta in alcune zone, con mareggiate significative lungo le coste esposte, soprattutto ioniche, dove le onde potranno superare i 5-6 metri.



Le precipitazioni, già in atto in forma diffusa e a carattere di rovescio o temporale, risultano particolarmente abbondanti sui versanti orientali e meridionali di Sardegna, Sicilia e Calabria ionica, con quantitativi cumulati che in alcune aree possono superare i 200 mm in poche ore, equivalenti a medie pluviometriche di oltre due mesi. Il fenomeno è favorito dall'effetto stau sui rilievi e comporta rischi di dissesti idrogeologici, allagamenti e instabilità di versante.



In risposta alle previsioni, numerosi comuni nelle zone interessate hanno adottato misure precauzionali, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi e in alcuni casi anche per domani, la sospensione di attività sanitarie specialistiche non urgenti e ordinanze che limitano gli spostamenti non necessari o impongono la chiusura di parchi, cimiteri e impianti sportivi. A Catania e Reggio Calabria sono in vigore disposizioni sindacali in tal senso.



Il Dipartimento raccomanda alla popolazione delle aree in allerta rossa e arancione la massima prudenza: evitare di soggiornare in locali interrati o seminterrati, tenersi lontani da alvei, rive di corsi d'acqua e zone costiere esposte, non transitare o sostare sotto alberi, impalcature o cartellonistica esposta al vento e limitare gli spostamenti stradali nelle zone a maggiore rischio idrogeologico.



Si prevede un graduale miglioramento a partire da mercoledì 21 gennaio, con attenuazione dell'instabilità al Sud. 19-01-2026



