Operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario in Piemonte



La tragedia nella serata di mercoledì in un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese. Residente a Monteu da Po, sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita



Un operaio di 25 anni ha perso la vita mercoledì sera in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese. La vittima, residente a Monteu da Po e dipendente della ditta coinvolta, è rimasta incastrata in un macchinario impiegato per sminuzzare il fieno. Il corpo senza vita è stato scoperto dai colleghi poco dopo le 20, quando ormai non c'era più nulla da fare per salvarlo.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal dell'Asl per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro. 22-01-2026



