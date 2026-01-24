METEO
BORSA
24/01/2026 20:22
HOME CRONACA POLITICA ESTERI ECONOMIA SPORT SPETTACOLO EVENTI CULTURA HI-TECH
Zalando
EVENTI
UTILITIES
Oroscopo del Giorno
Mappe
Treni: Orari e Pren.
Alitalia: Orari e Pren.
Meridiana: Orari e Pren.
Airone: Orari e Pren.
Calcolo Codice Fiscale
Calcolo ICI
Calcolo Interessi Legali
Calcolo Interessi di Mora
Verifica Partite IVA
Ricerca C.A.P.
Ricerca Raccomandate
Ricerca Uffici Giudiziari
Gazzetta Ufficiale
Zalando
精進 (Shōjin) il nuovo progetto del pianista Luca Dell'Anna

Il tour in dieci città italiane parte il 30 gennaio da Udine, poi Vicenza, Rovereto, Ferrara, Cividale del Friuli, Biella, Pordenone, Milano, Azzano Decimo e Piacenza

Si chiama Shōjin (精進) il nuovo album del pianista Luca Dell’Anna, uscito ieri su cd e digitale per l’etichetta Artesuono. Il progetto, quarto da leader per Luca Dell’Anna, prende il nome dal concetto giapponese di dedizione, concentrazione e percorso di crescita, evocando un processo di riflessione costante, centrale nella filosofia Zen.

Shōjin è un dialogo continuo tra culture diverse, che intreccia tradizioni giapponesi e italiane in una prospettiva jazz contemporanea.

All’uscita dell’album seguirà un tour di dieci date nei principali jazz club italiani. La prima tappa è il 30 gennaio al Caucigh di Udine, in formazione trio, per proseguire poi in quartetto il 9 febbraio al Bar Borsa di Vicenza, il 12 febbraio al Jazz Lab di Rovereto, il 13 febbraio al Torrione di Ferrara, il 20 febbraio all’Arsenale di Cividale del Friuli, il 24 febbraio al Jazz Club di Biella. Il tour riprenderà il 12 marzo al Naon di Pordenone (nuovamente in trio), il 26 marzo al Bonaventura di Milano, il 17 aprile presso lo Showroom Biasin di Azzano Decimo, per concludersi il 10 ottobre al Milestone di Piacenza.
 
Nel disco partecipa il sassofonista giapponese Ryoma Mano, mentre nel tour italiano il suo ruolo è affidato al clarinettista Mauro Negri, che porta al progetto una voce personale e coerente con l’impianto musicale. Insieme ad Alessandro Fedrigo al basso elettrico e a Luca Colussi alla batteria, il pianoforte di Luca Dell’Anna guida il quartetto con una scrittura raffinata e aperta, capace di alternare momenti di grande delicatezza a passaggi più energici. Ne nasce un concerto che unisce jazz contemporaneo, ricerca timbrica e una forte dimensione narrativa.

Registrato nel 2025 e prodotto da Stefano Amerio, che ne ha curato magistralmente anche il missaggio, Shōjin è un lavoro interamente composto da Luca Dell’Anna, autore di tutte e nove le tracce contenute nell’album. Nove episodi che delineano un’idea di jazz moderno e “metropolitano”, ispirato al caos frenetico, ma controllato e organizzato, che si respira in città come Tokyo e Osaka.

In ogni singolo brano si possono ritracciare codici, linguaggi e metalinguaggi, illusioni ritmiche e strutture armoniche mai del tutto svelate. Shōjin, la ricerca costante di un equilibrio interiore, passa sempre attraverso il superamento delle complessità che ci circondano.

Nato a Ferrara e udinese d’adozione, Luca Dell’Anna si è formato nella scena jazz sperimentale e avant-garde (improvvisatore Involontario, El Gallo Rojo), affiancando esperienze legate anche alla fusion e alla musica sudamericana.

Un percorso che lo ha portato a vivere in diverse città e paesi, tra cui il Giappone, dove nel 2012 nasce l’idea di Shōjin in occasione di uno spettacolo a Nagoya. Qui incontra per la prima volta il sassofonista Ryoma Mano, ritrovato poi nel 2022 al Blue Note di Tokyo: un nuovo incontro che, unito a una visione comune della musica e del suo linguaggio, ha dato origine al progetto che oggi prende forma nell’album.

FORMAZIONE CD

Luca dell’Anna, piano

Alessandro Fedrigo, basso elettrico

Luca Colussi, batteria

Ryoma Mano, sassofono

FORMAZIONE TOUR

Luca Dell’Anna, piano

Alessandro Fedrigo, basso elettrico

Luca Colussi, batteria

Special guest Mauro Negri, clarinetto

TRACKLIST

01. Yin-Yang

02. This Means That

03. Sungaze

04. Mall Stop

05. Still Keepin' It

06. Warning: Vitals

07. Crackling Hue

08. Feather Pulse

09. Then Tuesday It Is

Date live – Shojin

30 gennaio - Udine, Caucigh (trio)

9 febbraio – Vicenza, Bar Borsa

12 febbraio – Rovereto, Jazz Lab

13 febbraio – Ferrara, Torrione

20 febbraio – Cividale del Friuli, Arsenale

24 febbraio – Biella, Jazz Club

12 marzo – Pordenone, Naon (trio)

26 marzo – Milano, Bonaventura

17 aprile – Azzano Decimo, Showroom Biasin

10 ottobre – Piacenza, Milestone

Artesuono ART249

Prodotto da Stefano Amerio

Registrato, mixato e masterizzato da Stefano Amerio 12,13,14 giugno 2025.

Artesuono recording studios  - Cavalicco (Udine) - Italy

Luca Dell’Anna suona Fazioli F278 MK II

Luca Colussi suona Politti drums

Il basso di Alessandro Fedrigo è realizzato a mano da Marco d’Andrea - Shangrilab guitars

Grafica e copertina di Elisa Caldana

www.lucadellanna.net
24-01-2026

Share
Copyright 2006 © Cookie Policy e Privacy