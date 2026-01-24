|
|精進 (Shōjin) il nuovo progetto del pianista Luca Dell'Anna
Il tour in dieci città italiane parte il 30 gennaio da Udine, poi Vicenza, Rovereto, Ferrara, Cividale del Friuli, Biella, Pordenone, Milano, Azzano Decimo e Piacenza
Si chiama Shōjin (精進) il nuovo album del pianista Luca Dell’Anna, uscito ieri su cd e digitale per l’etichetta Artesuono. Il progetto, quarto da leader per Luca Dell’Anna, prende il nome dal concetto giapponese di dedizione, concentrazione e percorso di crescita, evocando un processo di riflessione costante, centrale nella filosofia Zen.
Shōjin è un dialogo continuo tra culture diverse, che intreccia tradizioni giapponesi e italiane in una prospettiva jazz contemporanea.
All’uscita dell’album seguirà un tour di dieci date nei principali jazz club italiani. La prima tappa è il 30 gennaio al Caucigh di Udine, in formazione trio, per proseguire poi in quartetto il 9 febbraio al Bar Borsa di Vicenza, il 12 febbraio al Jazz Lab di Rovereto, il 13 febbraio al Torrione di Ferrara, il 20 febbraio all’Arsenale di Cividale del Friuli, il 24 febbraio al Jazz Club di Biella. Il tour riprenderà il 12 marzo al Naon di Pordenone (nuovamente in trio), il 26 marzo al Bonaventura di Milano, il 17 aprile presso lo Showroom Biasin di Azzano Decimo, per concludersi il 10 ottobre al Milestone di Piacenza.
Nel disco partecipa il sassofonista giapponese Ryoma Mano, mentre nel tour italiano il suo ruolo è affidato al clarinettista Mauro Negri, che porta al progetto una voce personale e coerente con l’impianto musicale. Insieme ad Alessandro Fedrigo al basso elettrico e a Luca Colussi alla batteria, il pianoforte di Luca Dell’Anna guida il quartetto con una scrittura raffinata e aperta, capace di alternare momenti di grande delicatezza a passaggi più energici. Ne nasce un concerto che unisce jazz contemporaneo, ricerca timbrica e una forte dimensione narrativa.
Registrato nel 2025 e prodotto da Stefano Amerio, che ne ha curato magistralmente anche il missaggio, Shōjin è un lavoro interamente composto da Luca Dell’Anna, autore di tutte e nove le tracce contenute nell’album. Nove episodi che delineano un’idea di jazz moderno e “metropolitano”, ispirato al caos frenetico, ma controllato e organizzato, che si respira in città come Tokyo e Osaka.
In ogni singolo brano si possono ritracciare codici, linguaggi e metalinguaggi, illusioni ritmiche e strutture armoniche mai del tutto svelate. Shōjin, la ricerca costante di un equilibrio interiore, passa sempre attraverso il superamento delle complessità che ci circondano.
Nato a Ferrara e udinese d’adozione, Luca Dell’Anna si è formato nella scena jazz sperimentale e avant-garde (improvvisatore Involontario, El Gallo Rojo), affiancando esperienze legate anche alla fusion e alla musica sudamericana.
Un percorso che lo ha portato a vivere in diverse città e paesi, tra cui il Giappone, dove nel 2012 nasce l’idea di Shōjin in occasione di uno spettacolo a Nagoya. Qui incontra per la prima volta il sassofonista Ryoma Mano, ritrovato poi nel 2022 al Blue Note di Tokyo: un nuovo incontro che, unito a una visione comune della musica e del suo linguaggio, ha dato origine al progetto che oggi prende forma nell’album.
FORMAZIONE CD
Luca dell’Anna, piano
Alessandro Fedrigo, basso elettrico
Luca Colussi, batteria
Ryoma Mano, sassofono
FORMAZIONE TOUR
Luca Dell’Anna, piano
Alessandro Fedrigo, basso elettrico
Luca Colussi, batteria
Special guest Mauro Negri, clarinetto
TRACKLIST
01. Yin-Yang
02. This Means That
03. Sungaze
04. Mall Stop
05. Still Keepin' It
06. Warning: Vitals
07. Crackling Hue
08. Feather Pulse
09. Then Tuesday It Is
Date live – Shojin
30 gennaio - Udine, Caucigh (trio)
9 febbraio – Vicenza, Bar Borsa
12 febbraio – Rovereto, Jazz Lab
13 febbraio – Ferrara, Torrione
20 febbraio – Cividale del Friuli, Arsenale
24 febbraio – Biella, Jazz Club
12 marzo – Pordenone, Naon (trio)
26 marzo – Milano, Bonaventura
17 aprile – Azzano Decimo, Showroom Biasin
10 ottobre – Piacenza, Milestone
Artesuono ART249
Prodotto da Stefano Amerio
Registrato, mixato e masterizzato da Stefano Amerio 12,13,14 giugno 2025.
Artesuono recording studios - Cavalicco (Udine) - Italy
Luca Dell’Anna suona Fazioli F278 MK II
Luca Colussi suona Politti drums
Il basso di Alessandro Fedrigo è realizzato a mano da Marco d’Andrea - Shangrilab guitars
Grafica e copertina di Elisa Caldana
www.lucadellanna.net
