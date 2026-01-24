EVENTI UTILITIES 精進 (Shōjin) il nuovo progetto del pianista Luca Dell'Anna



Il tour in dieci città italiane parte il 30 gennaio da Udine, poi Vicenza, Rovereto, Ferrara, Cividale del Friuli, Biella, Pordenone, Milano, Azzano Decimo e Piacenza



Si chiama Shōjin (精進) il nuovo album del pianista Luca Dell’Anna, uscito ieri su cd e digitale per l’etichetta Artesuono. Il progetto, quarto da leader per Luca Dell’Anna, prende il nome dal concetto giapponese di dedizione, concentrazione e percorso di crescita, evocando un processo di riflessione costante, centrale nella filosofia Zen.



Shōjin è un dialogo continuo tra culture diverse, che intreccia tradizioni giapponesi e italiane in una prospettiva jazz contemporanea.



All’uscita dell’album seguirà un tour di dieci date nei principali jazz club italiani. La prima tappa è il 30 gennaio al Caucigh di Udine, in formazione trio, per proseguire poi in quartetto il 9 febbraio al Bar Borsa di Vicenza, il 12 febbraio al Jazz Lab di Rovereto, il 13 febbraio al Torrione di Ferrara, il 20 febbraio all’Arsenale di Cividale del Friuli, il 24 febbraio al Jazz Club di Biella. Il tour riprenderà il 12 marzo al Naon di Pordenone (nuovamente in trio), il 26 marzo al Bonaventura di Milano, il 17 aprile presso lo Showroom Biasin di Azzano Decimo, per concludersi il 10 ottobre al Milestone di Piacenza.



Nel disco partecipa il sassofonista giapponese Ryoma Mano, mentre nel tour italiano il suo ruolo è affidato al clarinettista Mauro Negri, che porta al progetto una voce personale e coerente con l’impianto musicale. Insieme ad Alessandro Fedrigo al basso elettrico e a Luca Colussi alla batteria, il pianoforte di Luca Dell’Anna guida il quartetto con una scrittura raffinata e aperta, capace di alternare momenti di grande delicatezza a passaggi più energici. Ne nasce un concerto che unisce jazz contemporaneo, ricerca timbrica e una forte dimensione narrativa.



Registrato nel 2025 e prodotto da Stefano Amerio, che ne ha curato magistralmente anche il missaggio, Shōjin è un lavoro interamente composto da Luca Dell’Anna, autore di tutte e nove le tracce contenute nell’album. Nove episodi che delineano un’idea di jazz moderno e “metropolitano”, ispirato al caos frenetico, ma controllato e organizzato, che si respira in città come Tokyo e Osaka.



In ogni singolo brano si possono ritracciare codici, linguaggi e metalinguaggi, illusioni ritmiche e strutture armoniche mai del tutto svelate. Shōjin, la ricerca costante di un equilibrio interiore, passa sempre attraverso il superamento delle complessità che ci circondano.



Nato a Ferrara e udinese d’adozione, Luca Dell’Anna si è formato nella scena jazz sperimentale e avant-garde (improvvisatore Involontario, El Gallo Rojo), affiancando esperienze legate anche alla fusion e alla musica sudamericana.



Un percorso che lo ha portato a vivere in diverse città e paesi, tra cui il Giappone, dove nel 2012 nasce l’idea di Shōjin in occasione di uno spettacolo a Nagoya. Qui incontra per la prima volta il sassofonista Ryoma Mano, ritrovato poi nel 2022 al Blue Note di Tokyo: un nuovo incontro che, unito a una visione comune della musica e del suo linguaggio, ha dato origine al progetto che oggi prende forma nell’album.



FORMAZIONE CD



Luca dell’Anna, piano



Alessandro Fedrigo, basso elettrico



Luca Colussi, batteria



Ryoma Mano, sassofono



FORMAZIONE TOUR



Luca Dell’Anna, piano



Alessandro Fedrigo, basso elettrico



Luca Colussi, batteria



Special guest Mauro Negri, clarinetto



TRACKLIST



01. Yin-Yang



02. This Means That



03. Sungaze



04. Mall Stop



05. Still Keepin' It



06. Warning: Vitals



07. Crackling Hue



08. Feather Pulse



09. Then Tuesday It Is



Date live – Shojin



30 gennaio - Udine, Caucigh (trio)



9 febbraio – Vicenza, Bar Borsa



12 febbraio – Rovereto, Jazz Lab



13 febbraio – Ferrara, Torrione



20 febbraio – Cividale del Friuli, Arsenale



24 febbraio – Biella, Jazz Club



12 marzo – Pordenone, Naon (trio)



26 marzo – Milano, Bonaventura



17 aprile – Azzano Decimo, Showroom Biasin



10 ottobre – Piacenza, Milestone



Artesuono ART249



Prodotto da Stefano Amerio



Registrato, mixato e masterizzato da Stefano Amerio 12,13,14 giugno 2025.



Artesuono recording studios - Cavalicco (Udine) - Italy



Luca Dell’Anna suona Fazioli F278 MK II



Luca Colussi suona Politti drums



Il basso di Alessandro Fedrigo è realizzato a mano da Marco d’Andrea - Shangrilab guitars



Grafica e copertina di Elisa Caldana



www.lucadellanna.net 24-01-2026



