CRONACA UTILITIES Maltempo: è allerta arancione su Lazio e Calabria



Lo comunica la Protezione Civile. Gialla su altre 13 regioni. Previsti venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte



Per oggi, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a causa della perturbazione atlantica che continua a interessare il Paese, determinando precipitazioni diffuse, a tratti sotto forma di rovesci o temporali, su diverse aree del centro e del sud.



I fenomeni più intensi colpiscono in particolare Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, con estensione verso Campania, Basilicata e Calabria, soprattutto lungo i settori tirrenici. I temporali possono essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e attività elettrica.



Per quanto riguarda il vento, sono previsti rinforzi da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lungo le coste esposte a questi quadranti sono attese mareggiate.



Sulla base delle previsioni e dei fenomeni in atto, è stata valutata allerta arancione su settori del Lazio e della Calabria. L'allerta gialla interessa invece tredici regioni: in particolare le aree centro-meridionali, alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna.



Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti locali e di adottare le precauzioni necessarie in caso di precipitazioni intense o vento forte.

06-02-2026



