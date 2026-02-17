CRONACA UTILITIES Maltempo, allerta arancione in Calabria e Puglia



Il Sud Italia interessato da una perturbazione atlantica con fenomeni intensi concentrati. Le condizioni meteo hanno richiesto l’intervento dei soccorsi in diverse località



Una perturbazione atlantica continua persistere sul Sud Italia con fenomeni intensi concentrati soprattutto su Calabria, Puglia e Sicilia. La Protezione Civile ha mantenuto l’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Calabria, in particolare sui versanti tirrenici e ionici, nonché nel Cosentino. In diversi comuni della provincia di Cosenza le autorità locali hanno disposto la chiusura delle scuole per precauzione, a causa delle piogge persistenti e del rischio di smottamenti.



In Puglia è attiva l’allerta arancione in alcune zone, mentre una tromba d’aria ha colpito nella notte il Brindisino, tra Torre Santa Susanna e Oria. Il fenomeno ha provocato la caduta di alberi, il crollo di muretti e danni a infrastrutture e abitazioni, senza che al momento siano stati segnalati feriti. Le strade risultano in parte impraticabili e sono in corso verifiche da parte delle amministrazioni comunali, che hanno chiesto supporto regionale per la conta dei danni.



A Palermo e in provincia i forti venti hanno causato la caduta di alberi di grosso fusto e di pali della pubblica illuminazione, con alcuni tetti danneggiati o parzialmente divelti. I vigili del fuoco hanno eseguito numerosi interventi per la messa in sicurezza di strade e aree pubbliche.



Le condizioni meteo hanno richiesto l’intervento dei soccorsi in diverse località del Meridione, con particolare attenzione al rischio di ulteriori raffiche e precipitazioni nelle prossime ore. Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti nelle zone più esposte e di prestare cautela vicino a corsi d’acqua e versanti instabili. 17-02-2026



