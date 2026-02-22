SPORT UTILITIES Cala il sipario su Milano-Cortina 2026



Dopo 16 giorni di gare tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e altre località coinvolte nel format diffuso, i Giochi lasciano un bilancio positivo per l’Italia, che ha conquistato (finora) 30 medaglie totali



Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si concludono oggi, domenica 22 febbraio, con la cerimonia di chiusura prevista all’Arena di Verona a partire dalle ore 20.30.



Dopo sedici giorni di competizioni distribuite tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e altre località coinvolte nel format diffuso, i Giochi lasciano un bilancio positivo per l’Italia, che ha conquistato 30 medaglie totali (10 ori, 6 argenti e 14 bronzi), posizionandosi al quarto posto nel medagliere complessivo dietro a Norvegia, Stati Uniti e Paesi Bassi.



In attesa delle ultime gare, la Norvegia domina la classifica con 40 podi (18 ori), seguita dagli Stati Uniti (32 medaglie) e dai Paesi Bassi (20). La delegazione azzurra ha superato ampiamente i risultati delle edizioni precedenti, grazie a exploit in discipline come biathlon, short track, pattinaggio di velocità e sci alpino.



La cerimonia finale, trasmessa in diretta su Rai 1 e altre piattaforme, prevede il tradizionale passaggio della bandiera olimpica alla Francia, paese organizzatore dei prossimi Giochi invernali del 2030. L’evento, ambientato nel suggestivo anfiteatro romano, unisce elementi di danza, musica e spettacolo con la partecipazione di artisti italiani tra cui Roberto Bolle e Achille Lauro.



I portabandiera italiani per la parata degli atleti saranno la biathleta Lisa Vittozzi e il pattinatore Davide Ghiotto. La giornata odierna ha visto l’assegnazione delle ultime medaglie nelle discipline rimaste, tra cui bob a quattro, sci di fondo mass start femminile, curling femminile e la finale di hockey su ghiaccio maschile.



Con lo spegnimento del braciere olimpico si chiude un’edizione che ha coinvolto 92 nazioni e ha messo in evidenza sia l’organizzazione logistica del modello multi-sede sia il livello agonistico raggiunto dagli atleti in un contesto invernale vario e impegnativo. 22-02-2026



