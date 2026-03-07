METEO
07/03/2026 14:24
Paralimpiadi, ecco le prime medaglie per l'Italia

Mazzel, con la guida Cotti Cottini, è argento nella discesa libera femminile categoria ipovedenti. Bertagnolli, con la guida Ravelli, bronzo nella discesa libera maschile stessa categoria

La delegazione italiana ha inaugurato la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con due medaglie conquistate nella prima giornata di gare, nello sci alpino paralimpico.

Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha ottenuto l'argento nella discesa libera femminile categoria vision impaired, chiudendo a 0"48 dall'oro dell'austriaca Veronika Aigner. Poco dopo, Giacomo Bertagnolli, affiancato dalla guida Andrea Ravelli, ha conquistato il bronzo nella discesa libera maschile vision impaired, con un tempo di 1'18"64, a 2"56 dal vincitore Johannes Aigner (Austria) e a 0"31 dal secondo classificato.

Queste le prime medaglie vinte dagli Azzurri nella kermese che si svolge tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Le gare proseguono con ulteriori finali nello sci alpino, biathlon, sci di fondo, snowboard, curling in carrozzina e hockey su slittino. L'obiettivo degli azzurri è superare le 7 medaglie totali (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi) ottenute a Pechino 2022, che valsero l'11° posto nel medagliere complessivo. Il bilancio storico dell'Italia ai Giochi invernali paralimpici resta di 73 podi (16 ori, 25 argenti, 32 bronzi) prima di questa edizione casalinga.
07-03-2026

