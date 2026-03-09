CRONACA UTILITIES Milano, deraglia un tram a Rozzano



Si tratta del terzo in pochi giorni. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità quando, per cause ancora in fase d'accertamento, il carrello centrale della seconda carrozza è deragliato. Nessun ferito, per fortuna



A Rozzano, nella mattinata di lunedì, un tram della linea 15 è uscito parzialmente dai binari. L'episodio si è verificato intorno alle 6.15, nei pressi del centro commerciale Fiordaliso, quando il convoglio, diretto verso il capolinea di via Guido Rossa, aveva appena ripreso la marcia dopo una fermata.



Il mezzo procedeva a bassa velocità e, per cause in corso di verifica da parte dei tecnici ATM, è stato il carrello centrale della seconda carrozza a perdere l'aderenza con i binari. Non si registrano feriti tra i passeggeri o il personale a bordo.



L'incidente ha comportato l'interruzione della tratta e l'attivazione di un servizio di autobus sostitutivi tra Rozzano e Milano. Si tratta del terzo caso analogo registrato negli ultimi giorni sulla rete tranviaria gestita da ATM, dopo un episodio in zona Stazione Centrale sabato sera e il grave sinistro avvenuto il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto, che aveva provocato vittime e numerosi feriti.



Le indagini proseguono per stabilire le esatte dinamiche e le eventuali responsabilità tecniche o meccaniche. 09-03-2026



