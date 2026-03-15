Maltempo, allerta in Liguria e Lombardia



Giornata di piogge e temporali anche al Sud. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini



Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per le prossime ore, con allerta arancione su settori della Liguria (in particolare bacini marittimi centrali e padani di ponente) e della Lombardia (zone dei laghi e Prealpi varesine). L'allerta gialla interessa invece porzioni di Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.



Una perturbazione atlantica, già attiva sul Nord-Ovest, si sposterà verso sud-est determinando un peggioramento diffuso. Per domenica 15 marzo sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, settori orientali del Veneto e meridionali del Friuli Venezia Giulia (in attenuazione nel corso della giornata), oltre che su Sicilia e Calabria. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da rovesci forti, raffiche di vento sostenute, isolate grandinate e attività elettrica.



Per lunedì 16 marzo il miglioramento graduale al Nord dovrebbe lasciare spazio a condizioni più stabili, mentre al Sud residuerà instabilità con piogge e temporali sparsi, in particolare su Calabria e Sicilia, prima di un progressivo esaurimento dei fenomeni nelle ore successive.



Le autorità raccomandano attenzione al rischio idrogeologico nelle zone in allerta, con possibili criticità su versanti e corsi d’acqua, e invitano a seguire gli aggiornamenti locali della protezione civile.

