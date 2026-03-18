CULTURA UTILITIES Ancona capitale italiana della Cultura 2028



Il dossier "Ancona. Questo adesso" riceverà un milione di euro per realizzare il programma culturale presentato in candidatura. Nel 2027 toccherà a Pordenone



Ancona è la capitale italiana della cultura per il 2028. Il ministero della Cultura Giuli ha annunciato la decisione nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio. La città ha partecipato alla selezione come una delle dieci finaliste. Le altre candidate erano Anagni, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia.



Il dossier di Ancona si intitolava “Ancona. Questo adesso”. Il progetto puntava sul legame storico con il mare, sulla posizione di crocevia tra Italia, Balcani e Mediterraneo e su temi come dialogo tra culture, coinvolgimento dei giovani, rigenerazione urbana e accessibilità. Ancona ha presentato la candidatura con il sostegno della Regione Marche e di varie istituzioni. Il sindaco Daniele Silvetti e il presidente Francesco Acquaroli hanno difeso il progetto durante l’audizione pubblica al ministero il 26 febbraio 2026.



Il riconoscimento porta alla città un milione di euro per realizzare il programma culturale nel corso del 2028. L’obiettivo è rafforzare l’identità di Ancona come porto aperto verso l’Adriatico e l’Europa, valorizzando luoghi come la Mole Vanvitelliana e il Museo Tattile Statale Omero.



La nomina arriva dopo un percorso iniziato nel 2025 con la presentazione della candidatura e proseguito con l’ascolto della cittadinanza e il coinvolgimento di associazioni e università. 18-03-2026



