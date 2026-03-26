CRONACA UTILITIES Maltempo, forti disagi da nord a sud

Colpo di coda dell'inverno, con una perturbazione di origine artica che sta attraversando la penisola e portando con sé piogge, vento forte, neve a quote basse



L’Italia sta affrontando una nuova fase di maltempo che si estende da nord a sud, portando con sé piogge, vento forte, neve a quote basse e qualche disagio per la popolazione.



Nelle ultime ore una perturbazione di origine artica ha attraversato la penisola, accompagnata da aria fredda che ha fatto scendere le temperature in modo sensibile per il periodo. Al nord le precipitazioni si sono presentate soprattutto sotto forma di neve sulle Alpi e sulle Prealpi, con accumuli che in alcune zone di montagna hanno raggiunto diversi centimetri. In pianura e in collina, invece, sono cadute piogge intense, a tratti accompagnate da temporali.



Nel nord-est, in particolare tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, i venti di bora e tramontana hanno raggiunto raffiche notevoli, superando in alcuni casi gli 80-100 chilometri orari. Questo ha creato problemi alla circolazione stradale e ha provocato mareggiate lungo le coste adriatiche.



Al centro le condizioni non sono state migliori. Su Appennino e zone interne di Toscana, Umbria, Marche e Lazio si sono registrate piogge diffuse e, in alcuni tratti, neve fino a quote collinari. Il vento ha complicato la situazione, con possibili cadute di rami o alberi isolati.



Al sud il maltempo si è fatto sentire con rovesci abbondanti soprattutto in Calabria, Campania e su parte della Sicilia. In alcune aree del Cosentino, per esempio, le piogge hanno provocato allagamenti locali e disagi alla viabilità. Le autorità hanno monitorato con attenzione i corsi d’acqua, che in più punti si sono ingrossati rapidamente.



La Protezione civile ha emesso allerte gialle per rischio temporali, vento forte e neve in diverse regioni. I disagi principali riguardano i trasporti: ritardi su alcune linee ferroviarie, difficoltà per gli automobilisti sulle strade di montagna e limitazioni alla navigazione in alcuni porti esposti.



Le temperature sono scese di diversi gradi rispetto ai giorni precedenti, riportando un sapore invernale in pieno marzo. Nelle prossime ore il maltempo dovrebbe attenuarsi gradualmente, anche se residui di instabilità potrebbero persistere soprattutto sul versante adriatico e al sud.



Le raccomandazioni delle autorità sono quelle di sempre in questi casi: prestare attenzione alla guida, evitare zone a rischio di allagamento e seguire gli aggiornamenti locali della Protezione civile. Per ora non si segnalano danni gravi o feriti, ma la situazione resta sotto osservazione. 26-03-2026



