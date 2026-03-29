21^ Cortinametraggio, ecco tutti i vincitori



Trionfa Bratiska di Gregorio Mattiocco, Migliore Regia a Giorgio Giampà con Astronauta. I vincitori sono stati annunciati durante la cerimonia di premiazione all’Hotel de la Poste



Incetta di premi per il cortometraggio Bratiska di Gregorio Mattiocco che si aggiudica il Premio Miglior Corto Assoluto in collaborazione con Enel (consegnato da Claudio Fiorentini, responsabile affari istituzionali Lombardia Enel Italia insieme a Ricky Tognazzi), il Premio Young Frecciarossa (consegnato da Antonella Graziano, responsabile accordi commerciali Alta Velocità insieme a Damiano Gavino), il Premio ANEC-FICE consegnato dal direttore generale Simone Gialdini e il Premio Speciale San Benedetto per il cast formato da Edoardo Pesce, Hlib Tovstoluh e Ruslan Hurak.

Il trionfo del vincitore della 21esima edizione di Cortinametraggio, il celebre festival dedicato ai corti che questa settimana ha animato Cortina d’Ampezzo con talk e proiezioni di qualità non è stato l’unico successo conquistato dai giovani autori partecipanti. Per la Migliore Regia il riconoscimento è andato a Giorgio Giampà, assente per impegni di lavoro, (le motivazioni sono state lette da Emanuele Vicorito) in concorso con Astronauta che si è aggiudicato anche il Premio ANPIT Italia assegnato da Daniele Saponaro e il Premio Rai Cinema Channel (che consiste in un premio in denaro e motivato da Lorenzo Briani). Migliore Commedia AERMEC a Tamago di Orso, Peter e Benjamin Miyakawa dato da Donatella Finocchiaro. Opera che ha ottenuto anche il Premio della stampa consegnato da Cristiana Allievi e Titta Fiore. Ten to six di Alessio Rupalti convince la giuria del pubblico Esselunga consegnato da Roberto Selva, Senior Advisor Marketing e Comunicazione Esselunga, e si aggiudica anche il Premio Federappalti Azienda Italia consegnato da Filippo Zinelli. Premio Speciale San Benedetto Miglior Attrice a Fabrizia Sacchi per Niente di Speciale di Giovanni Conte. Il Premio OBE come Miglior Branded Short Film va a Thanks for your service di Jonathan Elia in collaborazione con Aeronautica Militare, mentre Migliore Regia OBE a La storia di Henry Roberts di Xavier Mairesse. Entrambi consegnati da Anna Vitiello. Il Premio WGI per la Miglior Sceneggiatura – che oltre all’opera originale realizzata dall’artista Diana Pintaldi, ha previsto un riconoscimento economico di 500 euro consegnati da Marianna Cappi e Francesca Massaro – è andato ad Agostino Gambino e Fabio Massimo Tufarelli per La Notte della luna fertile. Alessandro Rak con Napoli 2500 si porta a casa il Premio Ministero del Turismo – Italia.it – Welcome to Meraviglia consegnato da Jerry Calà. Il Premio Centro Sperimentale di Cinematografia, consegnato dalla presidente Gabriella Buontempo, a Everblind di Camillo Sancisi. Per la sezione internazionale il Premio Speciale Miglior Corto Romania va a Milk and Cookies di Andrei Tache-Codreanu consegnato da Sua Altezza Reale la Principessa Sofia di Romania. Menzione Speciale a Goodbye Pig di Roberta Palmieri. A Simona Izzo, componente della giuria, il Premio Naturalmente consegnato dalla brand manager Deborah Malaspina. Le creazioni consegnate ai vincitori più importanti sono state realizzate da Michele Affidato, artigiano e gioielliere italiano di fama internazionale, noto per la capacità di coniugare tradizione orafa e ricerca artistica.

Ancora una volta Cortinametraggio si conferma molto più di un festival: è un luogo in cui cinema, formazione, territorio e industria si incontrano, creando opportunità concrete per i giovani autori e offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sul futuro del cinema breve. Messaggio emerso anche durante la conferenza stampa allo Chalet Franz Kraler – Club Moritzino che ha aperto l’ultima giornata della rassegna. Oltre all’intervento di Maddalena Mayneri, ideatrice e fondatrice di Cortinametraggio, e Aldo Iuliano, direttore artistico dell’edizione, si sono susseguiti quelli di alcuni dei giurati tra cui Jerry Calà, Emanuele Vicorito, Donatella Finocchiaro e Ricky Tognazzi. In particolare quest’ultimo ha riconosciuto a questo festival la prerogativa di riuscire a proporre l’osservazione di un “universo eterogeneo raccontato con la libertà di chi non deve fare i conti con il mercato”. Arma a doppio taglio se si considera che questo a fare da contraltare all’indipendenza c’è la difficoltà di rendere visibili queste opere.



I vincitori sono stati annunciati durante la cerimonia di premiazione all’Hotel de la Poste in una serata che ha unito lo spettacolo e la convivialità. A presentare l’evento l’attore e comico Roberto Ciufoli, ormai da anni in veste di frontman del Cortinametraggio. Sul palco a portare i saluti l’assessore alla cultura del Comune di Cortina, Monica De Mattia e il prefetto di Belluno, Antonello Roccoberton. Inoltre è stato proiettato il videomessaggio dell’Onorevole Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati.



Durante la serata alla consegna dei premi si sono alternati anche momenti di approfondimento come l’annuncio del nuovo cortometraggio che sarà realizzato in collaborazione tra il Festival e l’Arma dei Carabinieri e diretto da Aldo Iuliano e di gratitudine con la consegna delle tele di Liliana Mant a diversi protagonisti della manifestazione. A presentare il progetto è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Belluno, Carmelo Rustico. A intrattenere e divertire gli ospiti Walter Di Francesco, noto come il “mentalista dei vip” che con le sue performance sorprendenti. A deliziare il palato degli spettatori ci ha pensato lo chef Emanuele Lai del ristorante Dome Experience con un menù di specialità sarde.



Premio Miglior Corto in collaborazione con Enel - Bratiska di Gregorio Mattiocco: “L’opera ci rimanda tra tradizione e innovazione ai temi sociali tanto cari alla più nobile commedia all’italiana. Il fondo drammatico del film dal contesto scabro e realistico, è alleggerito con sapienza dalla vivacità dei dialoghi”.



Premio Speciale San Benedetto Miglior Attore - Bratiska di Gregorio Mattiocco: “I tre protagonisti si distinguono l’uno dall’altro ma si fondono anche in un trio armonico, all’interno di una Babele linguistica che diventa il nucleo narrativo di un film, ricco di colpi di scena ideologici”.



Premio Speciale San Benedetto Migliore Attrice, Fabrizia Sacchi per Niente di Speciale di Giovanni Conte: “L’attrice interpreta con misura e naturalezza personaggio borderline che vacilla tra amore e disamore, regalando al personaggio una drammatica e sorprendente ironia”.



Miglior Commedia AERMEC - Tamago di Orso, Peter e Benjamin Miyakawa: “Un’opera ricca di continui rilanci, trovate spettacolari con un sorprendente twist finale che porta sullo schermo con brillantezza e ironia una tematica profonda e difficile da trattare, l’accettazione di sé stesso e dell’altro”.



Premio Miglior Regia - Astronauta di Giorgio Giampà: “Per aver raccontato con grazia e sincerità il difficile rapporto tra padre e figlia che lottano per adeguarsi a una realtà dura e violenta”.



PREMIO RAI CINEMA CHANNEL - Astronauta di Giorgio Giampà: “Un’opera che unisce impegno e poesia, denuncia e tenerezza, e che prolunga il proprio gesto artistico in un atto concreto di responsabilità”.



PREMIO FEDERAPPALTI AZIENDA ITALIA - Ten to six di Alessio Rupalti: “La centralità dell’amore per l’altro contraddistingue l’unicità della persona, nella sua concezione più alta e nobile. Il lavoro quotidiano delle realtà che Federappalti rappresenta è mezzo, non fine: uno strumento per costruire un mondo più buono e giusto”.



PREMIO WGI – MIGLIOR SCENEGGIATURA - La Notte della Luna Fertile di Agostino Gambino: “Un lavoro maturo e coerente, capace di restituire con intensità il percorso di trasformazione interiore del protagonista”.



PREMIO OBE SEZIONE BRANDED ENTERTAINMENT - Thanks for Your Service di Jonathan Elia: “Per raccontare con autenticità e sensibilità l’umanità oltre il ruolo e per aver restituito un’immagine del brand, Aeronautica Militare, profonda, credibile e aspirazionale”.



Migliore Regia OBE - La Storia di Henry Roberts di Xavier Mairesse: “Per una regia elegante e consapevole, capace di costruire un racconto cinematografico immersivo e coerente, valorizzando con sensibilità l’heritage di marca”.



PREMIO GIURIA DEL PUBBLICO ESSELUNGA - Ten to six di Alessio Rupalti: “Film emozionante e romantico che tocca un importante tema sociale coniugando la storia commovente di un amore privato alla speranza di una salvezza universale e grazie ad una regia essenziale e una grande interpretazione, colpisce nel segno”.



FRECCIAROSSA PREMIO YOUNG - Bratiska di Gregorio Mattiocco: “Per la capacità di mettere in scena un rapporto difficile dove regna l’incomunicabilità senza cadere nella retorica e riuscendo con un insperato colpo di coda a regalare un sorriso e una speranza”.



Premio della stampa - Tamago di Orso, Peter e Benjamin Miyakawa: “Per il taglio ironico ed elegante con cui affronta la danza della polarità maschile e femminile con la magia del sentimento”.



Premio Speciale Miglio Corto Romania - Milk and Cookies di Andrei Tache-Codreanu: “Nonostante la barriera linguistica, il corto è talmente empatico da trasmettere umorismo e sentimenti senza dover per forza ricorrere ai sottotitoli”.



PREMIO ANEC-FICE - Bratiska di Gregorio Mattiocco: “Per la mirabile costruzione narrativa che sfrutta le barriere linguistiche al fine di alleviare il disagio sociale: con sagacia e un ribaltamento di prospettive, il più piccolo di due fratelli ucraini in Italia diventa il motore per strappare all’isolamento il maggiore”.



Premio CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - Everblind di Camillo Sancisi: “Per aver raccontato la ciclicità della vita in una favola dark che attraverso l’uso sapiente della stop motion trascina la protagonista in una corsa ribelle verso l’ignoto e lo spettatore di fronte alla consapevolezza che spesso sopravvivere significa custodire quello da cui si fugge”.



Premio ANPIT Italia - Astronauta di Giorgio Giampà: “Due messaggi legati al mondo del lavoro. Il primo è il senso di responsabilità e l’altro all’amore che fa vivere l’attività lavorativa non come abitudine ma come espressione di se”.



Premio Naturalmente a Simona Izzo: “Ci sono professionisti che nel tempo costruiscono qualcosa che resta. Simona è una di quelle”.



Premio MINISTERO DEL TURISMO ITALIA.IT WECOME TO MERAVIGLIA - Napoli 2500 di Alessandro Rak: “Per aver mescolato lo spazio e il tempo in una fiaba di animazione che regala allo spettatore un ritratto d’autore di Napoli, nei suoi colori, nella sua storia e nei suoi sentimenti in costante movimento”.



A decretare i vincitori sono le diverse giurie del festival: per il Miglior Corto Assoluto, Migliore Regia, Premio Speciale Miglior Corto Romania, Migliore Commedia Aermec, WGI- Miglior Sceneggiatura e Premio Speciale San Benedetto ci sono Jerry Calà, Simona Izzo, Christian Marazziti, Ricky Tognazzi, Claudio Falconi, Donatella Finocchiaro, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Emanuele Vicorito. A comporre la Giuria Young – Premio Frecciarossa, Damiano Gavino, Aurora Giovinazzo, Roberto Proia e Carolina Sala; il Premio della Critica sarà assegnato da Cristiana Allievi, Titta Fiore e Alessandra Magliaro, mentre la Giuria del Pubblico è presieduta da Roberto Ciufoli.



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