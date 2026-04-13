ESTERI UTILITIES Trump contro il Papa: "Eletto grazie a me"



Su Truth, il capo della Casa Bianca ha definito Leone XIV "debole" sui temi della criminalità e "terribile" in politica estera. Vescovi Usa: “Affranti per parole così denigratorie”



Donald Trump ha attaccato duramente Papa Leone XIV. Il presidente americano ha scritto su Truth Social che il pontefice è stato eletto solo grazie alla sua presenza alla Casa Bianca. Secondo Trump, la Chiesa cattolica avrebbe scelto il cardinale Robert Francis Prevost, diventato Papa Leone XIV, perché era americano e poteva rappresentare un ponte con l'amministrazione statunitense. "Non era in nessuna lista per diventare papa ed è stato messo lì solo perché pensavano che fosse il modo migliore per trattare con il presidente Donald J. Trump", ha affermato il leader repubblicano.



Nel suo messaggio, Trump ha definito il Papa "debole" sui temi della criminalità e "terribile" in politica estera. Ha aggiunto che non vuole un pontefice che critichi le sue politiche, soprattutto mentre lui si impegna a ridurre la criminalità e a rafforzare l'economia americana. Il presidente ha anche detto di preferire il fratello di Leone XIV, descrivendolo come "totalmente MAGA", e ha invitato il Papa a "darsi una regolata", a smettere di seguire la sinistra radicale e a concentrarsi sul suo ruolo spirituale invece che su questioni politiche.



L'attacco arriva in un momento di tensioni internazionali, tra cui le trattative sul programma nucleare iraniano, su cui Papa Leone XIV avrebbe espresso posizioni diverse da quelle di Trump. Al momento non ci sono state reazioni ufficiali dal Vaticano. La polemica ha suscitato attenzione nei media internazionali, che sottolineano come si tratti di uno scontro inedito tra un presidente degli Stati Uniti e il capo della Chiesa cattolica.



Trump, che nel maggio 2025 aveva inizialmente salutato con favore l'elezione del primo papa americano della storia, ha ora cambiato tono in modo netto. 13-04-2026



