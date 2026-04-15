CRONACA UTILITIES Frana di Niscemi, indagata la politica regionale



Inchiesta della Procura di Gela per disastro colposo sulla frana che ha colpito il paese in provincia di Caltanissetta: indagati gli ultimi quattro presidenti della Regione Sicilia e l’attuale ministro per la Protezione civile Nello Musumeci



La Procura di Gela ha aperto un’inchiesta per disastro colposo sulla frana che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Tra le persone indagate figurano gli ultimi quattro presidenti della Regione Sicilia e l’attuale ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. La frana, attiva da diversi anni, si è aggravata di recente a causa del maltempo. Ha costretto all’evacuazione di oltre mille persone e ha reso inagibili numerose abitazioni. Il movimento del terreno ha creato una spaccatura visibile che ha interessato quartieri interi del paese.



Secondo gli inquirenti, la situazione era nota da tempo. Una frana simile si era già verificata nel 1997 nella stessa zona, ma gli interventi di messa in sicurezza non sono mai stati completati in modo adeguato. Documenti tecnici risalenti agli anni scorsi, tra cui relazioni del Genio civile, avevano segnalato che il versante continuava a muoversi. Nonostante questi avvertimenti, le opere necessarie per stabilizzare il terreno non sono state realizzate.



L’inchiesta punta a verificare se ci siano state omissioni o ritardi da parte di chi aveva responsabilità amministrative in questi anni. Gli indagati sono gli ex presidenti della Regione che si sono succeduti negli ultimi periodi: Rosario Crocetta, Nello Musumeci (che ha guidato la Regione dal 2017 al 2022), Renato Schifani e, in base ai tempi di prescrizione del reato contestato, anche Raffaele Lombardo per il periodo precedente.



Il procuratore di Gela ha spiegato che le indagini partiranno proprio dalla frana del 1997 e analizzeranno tutta la documentazione accumulata nel corso degli anni. Al momento non si esclude che possano essere sentite anche altre figure istituzionali, come sindaci del comune di Niscemi e commissari straordinari che si sono occupati della questione in passato. 15-04-2026



