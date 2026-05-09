ECONOMIA UTILITIES Luce e gas costano agli italiani 29 miliardi



Lo segnala la Cgia. A proposito dei rincari dei carburanti: b enzina e diesel +13,6 miliardi di extra costi . "La Lombardia la regione più colpita, seguita da Emilia e Veneto"



Gli italiani stanno affrontando un conto salato a causa dei rincari su carburanti, luce e gas. Secondo uno studio dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, quest’anno il costo aggiuntivo per famiglie e imprese arriverà a quasi 29 miliardi di euro.



La parte più consistente di questa spesa extra riguarda benzina e diesel. Solo per i carburanti si stima un aggravio di 13,6 miliardi di euro rispetto al 2015, con un aumento del 20,4 per cento. I prezzi alla pompa, che nell’ultima settimana si sono avvicinati ai due euro al litro per entrambi i prodotti, pesano in modo significativo sui bilanci di chi deve spostarsi ogni giorno per lavoro o esigenze quotidiane.



A questi si aggiungono i rincari su luce e gas, che contribuiscono per circa 10,2 miliardi solo sulla componente elettrica e per altri miliardi sul gas. In totale, il bilancio raggiunge i 29 miliardi di euro.



Tra le regioni, la Lombardia è quella che subisce l’impatto maggiore. Seguono l’Emilia-Romagna e il Veneto. Questo ordine non sorprende: si tratta di aree con alta densità abitativa, forte presenza di imprese e volumi elevati di spostamenti su strada. Le regioni del Nord produttivo, quindi, pagano il conto più alto in valore assoluto.



L’analisi della Cgia mette in luce come questi aumenti non riguardino solo i consumi domestici, ma tocchino l’intero sistema economico. Famiglie e aziende si trovano a gestire spese energetiche più elevate, con possibili effetti su consumi, produzione e prezzi finali dei beni.



Al momento non emergono segnali di inversione rapida di tendenza. I prezzi dei carburanti rimangono sostenuti e le tensioni internazionali continuano a influenzare i mercati energetici. Per molti cittadini e per le imprese, soprattutto quelle più energivore o con flotte di veicoli, il 2026 si conferma un anno di maggiori difficoltà sui costi dell’energia. 09-05-2026



