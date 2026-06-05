CRONACA UTILITIES Meteo, weekend dal tempo molto instabile



Per gli esperti ci sarà miglioramento generale delle condizioni grazie al rinforzo dell'alta pressione, anche se non mancheranno alcuni fenomeni locali



Il weekend del 6 e 7 giugno 2026 porterà in Italia un miglioramento generale delle condizioni meteo grazie al rinforzo dell'alta pressione. Dopo giorni con instabilità diffusa, il tempo tenderà a stabilizzarsi, anche se non mancheranno alcuni fenomeni locali.



Sabato 6 giugno il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Al Nord, soprattutto vicino alle Alpi e Prealpi, saranno possibili temporali isolati nel pomeriggio, più probabili in Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al Centro e al Sud prevarrà il sole, con solo qualche addensamento sull'Appennino. Le temperature cominceranno a salire, raggiungendo valori gradevoli tra i 24 e i 28 gradi nella maggior parte delle regioni.



Domenica 7 giugno l'anticiclone si farà più presente. Il sole dominerà su quasi tutto il territorio, con maggiore stabilità. Qualche temporale pomeridiano potrà ancora formarsi sulle zone montuose, in particolare sulle Alpi orientali, ma saranno fenomeni brevi e locali. Le temperature aumenteranno ulteriormente, con picchi intorno ai 27-30 gradi al Nord e fino a 30-32 gradi al Centro-Sud e sulle isole, regalando un primo assaggio di clima estivo.



Nel complesso si tratta di un fine settimana favorevole per attività all'aperto, al mare o in montagna, anche se è sempre consigliabile controllare le previsioni locali per le zone alpine e appenniniche dove l'instabilità residua potrebbe portare brevi rovesci. L'inizio della prossima settimana potrebbe vedere un nuovo cambiamento, ma per ora il weekend promette belle giornate. 05-06-2026



