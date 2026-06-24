Sciarelli lascia Chi l’ha visto? dopo 22 anni

Lo storico programma di Rai 3 dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca rimasti senza soluzione perde la sua guida. Lo comunica in una nota la Rai

Dopo ventidue anni, Federica Sciarelli lascia la conduzione di Chi l'ha visto?, lo storico programma di Rai 3 dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca rimasti senza soluzione. La giornalista guida la trasmissione dal 13 settembre 2004, quando raccolse il testimone da Daniela Poggi. La Rai ha confermato la notizia con una nota, in cui i vertici dell'azienda fanno sapere di essere al lavoro insieme alla conduttrice sia sulla scelta di chi le succederà sia su nuovi progetti pensati per il suo futuro professionale.



Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la decisione sarebbe stata comunicata da Sciarelli nei giorni scorsi ai vertici aziendali e ai suoi collaboratori più stretti, proprio mentre si preparava una delle ultime puntate della stagione. Si chiude così il contratto biennale firmato nel 2024 con l'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, che le aveva consentito di restare alla guida del programma anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile. L'addio non significa comunque un distacco dalla televisione pubblica: secondo le indiscrezioni, Sciarelli rimarrebbe in Rai, ma si dedicherebbe a progetti più contenuti e meno impegnativi rispetto ai dieci mesi di programmazione in diretta richiesti ogni anno da Chi l'ha visto?.



