CRONACA UTILITIES Caldo estremo: 25 bollini rossi, ma ecco i temporali



Le previsioni indicano tuttavia che questa fase di caldo eccezionale è ormai agli sgoccioli: già dalla serata di domani primo luglio arriva un primo calo delle temperature



L'Italia resta sotto la morsa del caldo estremo. Oggi, martedì 30 giugno, sono 25 le città in massima allerta e contrassegnate dal bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Le città interessate sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo, mentre fanno eccezione Reggio Calabria, in bollino arancione, e Messina, l'unica città ancora in bollino giallo.



Il livello di allerta odierno è il più alto previsto, indice di condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute non solo dei soggetti più fragili come anziani, bambini piccoli e malati cronici, ma anche delle persone sane e attive. Le ore più critiche della giornata, secondo gli esperti, si concentrano tra le 11 e le 18, quando si registra il picco di stress termico, con la massima radiazione solare e il maggiore accumulo di calore nelle superfici urbane.



Il caldo intenso non risparmia il resto d'Europa: secondo le stime, almeno 130 milioni di persone, concentrate soprattutto nelle aree centrali e orientali del continente, stanno sperimentando temperature superiori ai 35 gradi. Pesante anche il bilancio in termini di vittime: a Genova, ad esempio, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, entrambi ricoverati al Policlinico San Martino, sono morti a causa dell'ondata di calore.



Mentre il caldo resta protagonista, si fa strada anche il maltempo. La Protezione civile ha infatti diramato un'allerta gialla per temporali che riguarda diverse regioni italiane, tra cui Abruzzo, Calabria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano, per il rischio di fenomeni temporaleschi intensi e localmente violenti, accompagnati da possibili grandinate e forti raffiche di vento.



Le previsioni indicano tuttavia che questa fase di caldo eccezionale è ormai agli sgoccioli. Gli esperti spiegano che già dalla serata di domani, primo luglio, forti temporali spezzeranno la canicola al Nord, portando un calo delle temperature e fenomeni anche intensi su diverse regioni. Entro venerdì 3 luglio il caldo dovrebbe attenuarsi notevolmente su tutto il territorio nazionale, riportando l'Italia su valori più tipici per l'inizio di luglio. 30-06-2026



