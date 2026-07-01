CRONACA UTILITIES Saldi estivi, i negozi preparano gli sconti di luglio



Quest'anno il calendario si presenta più uniforme rispetto al passato: s'inizia ufficialmente sabati 4 luglio in tutta Italia, tranne che in Trentino Alto Adige



Da sabato 4 luglio, prendono ufficialmente il via i saldi estivi 2026 nella quasi totalità delle regioni italiane. Quest'anno il calendario si presenta più uniforme rispetto al passato, grazie a un accordo raggiunto in sede di Conferenza delle Regioni, che ha individuato nel primo sabato di luglio la data comune di avvio degli sconti di fine stagione, con l'obiettivo di garantire condizioni più equilibrate tra i diversi territori e per gli operatori del commercio.



Se la data di partenza è quasi identica ovunque, a cambiare da regione a regione è soprattutto la durata delle vendite promozionali. In Sardegna, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia e Toscana i saldi dureranno 60 giorni, concludendosi quindi intorno al primo settembre. La stessa durata di due mesi è prevista anche nella Provincia autonoma di Trento, mentre a Bolzano le date possono variare a seconda dei Comuni e delle località turistiche, legate alla stagionalità del turismo montano.



In Basilicata ed Emilia-Romagna gli sconti si concluderanno anch'essi attorno al primo settembre, mentre nel Lazio la durata massima prevista è di sei settimane consecutive dall'avvio. In Liguria i saldi partiranno sabato 4 luglio per concludersi lunedì 17 agosto, per un totale di 45 giorni di sconti. In Piemonte le vendite di fine stagione potranno svilupparsi per complessive otto settimane, anche non continuative, con la scansione temporale stabilita dai singoli Comuni. In Puglia, infine, i saldi partiranno anch'essi il 4 luglio ma si protrarranno fino al 15 settembre.



Quasi tutte le normative regionali prevedono inoltre un periodo di divieto per le vendite promozionali nei giorni immediatamente precedenti l'avvio ufficiale dei saldi, generalmente compreso tra i quindici e i trenta giorni, proprio per evitare che gli sconti anticipati svuotino di significato la data di partenza concordata. Il Friuli Venezia Giulia fa eccezione, dal momento che la normativa regionale consente di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno, senza limitazioni.



Accanto al calendario ufficiale dei negozi fisici, che seguirà dunque le regole stabilite dalle singole Regioni, continuano intanto a diffondersi le promozioni anticipate online: molti marchi e piattaforme di e-commerce propongono infatti campagne dedicate agli iscritti e ai clienti più fedeli già nei giorni precedenti l'avvio formale dei saldi, un fenomeno ormai consolidato che si affianca, senza sostituirla, alla tradizionale stagione degli sconti nei negozi fisici. 01-07-2026



