CRONACA UTILITIES Meteo, ancora molto caldo e temperature alte per tutta la settimana



Secondo gli esperti si arriva fino ai 36 gradi a causa della rimonta dell'anticiclone di origine subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Dopo il 15-17 luglio si ipotizza una graduale attenuazione



Il sole e il caldo continueranno ad accompagnare l'Italia per tutta la settimana. Secondo l'Aeronautica militare, oggi, domenica 5 luglio, prevale un clima estivo con temperature in aumento ma ancora lontane dai valori più estremi, con punte fino a circa 34 gradi e qualche episodio di instabilità limitato soprattutto all'estremo Sud.



Da lunedì 6 luglio le temperature massime risulteranno più elevate in Pianura Padana e localmente nelle zone interne del Centro-Sud, dove non sono comunque esclusi alcuni temporali, prima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi lungo l'Appennino centrale e meridionale. Nel corso della settimana l'aria calda tornerà a risalire verso il Mediterraneo, portando disagio soprattutto nelle regioni occidentali e in Val Padana, mentre il Centro-Sud dovrebbe restare più vicino ai valori tipici della stagione nella prima parte della settimana. Nelle grandi città e nelle pianure non si può comunque escludere afa, favorita da una ventilazione debole e da temperature minime notturne elevate.



Il quadro è quello di una nuova rimonta dell'anticiclone di origine subtropicale sul bacino del Mediterraneo, che nei prossimi giorni porterà valori fino a 36 gradi in diverse zone del Paese. Le previsioni mensili dell'Aeronautica militare, diffuse il 3 luglio, indicano per il periodo dal 6 al 12 luglio temperature superiori alla media al Nord e vicine alla norma al Centro-Sud.



La fase più calda potrebbe però arrivare nella seconda metà del mese: tra il 13 e il 19 luglio l'anomalia anticiclonica potrebbe estendersi a tutta l'Italia, con temperature superiori alla media da Nord a Sud. Una tendenza che, secondo le proiezioni, potrebbe proseguire fino ai primi giorni di agosto, anche se non si prevedono valori estremi fissi per settimane intere, quanto piuttosto un periodo mediamente più caldo e secco della norma. Solo dopo il 15-17 luglio si ipotizza una graduale attenuazione di questa fase, con un possibile ritorno verso condizioni più vicine alla media stagionale. 06-07-2026



