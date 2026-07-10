SPORT UTILITIES Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon



L'azzurro ha battuto Novak Djokovic 6-4 6-4 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo conquistato nel 2025 affrontando Alexander Zverev che ha ridimensionato la sorpresa inglese Arthur Fery: 7-6(0) 6-2 6-4



Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato in semifinale Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, in una partita giocata sul campo centrale dei Championships davanti a un pubblico delle grandi occasioni. Per l'azzurro si tratta di un successo di prestigio, arrivato contro uno dei più grandi giocatori della storia del tennis, sette volte campione a Wimbledon e ancora oggi capace di lottare per traguardi importanti nonostante l'età non più verde.



Sinner ha condotto il match con solidità dall'inizio alla fine, senza mai concedere a Djokovic la possibilità di rientrare in partita. Il serbo ha provato a rimanere agganciato nei momenti chiave di ogni set, ma l'azzurro ha risposto con un tennis efficace e concreto, riuscendo sempre a strappare il break decisivo. Con questa vittoria Sinner raggiunge la sua seconda finale consecutiva sull'erba londinese, dopo il titolo conquistato nella scorsa edizione del torneo.



Domenica il numero uno del mondo tornerà quindi in campo per difendere la corona conquistata nel 2025. Ad attenderlo ci sarà Alexander Zverev, che ha completato il proprio percorso verso l'atto conclusivo superando in tre set la sorpresa del torneo, il britannico Arthur Fery, giovane wildcard che aveva stupito tutti con il suo cammino fino alla semifinale. Il tedesco ha chiuso il match con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4, imponendosi nel primo set al tie-break e poi controllando agevolmente il resto della partita.



La finale maschile di Wimbledon si giocherà domenica, con Sinner che partirà con i favori del pronostico da campione in carica, ma consapevole di dover affrontare un avversario ostico e in grande forma come Zverev. 10-07-2026



