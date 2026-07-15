ECONOMIA UTILITIES Tornano a salire i prezzi dei carburanti



Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service lungo la rete stradale si attesta a 1,885 euro al litro, mentre il gasolio sale a 1,993 euro al litro



I prezzi dei carburanti continuano a salire anche oggi, 15 luglio, secondo i dati diffusi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio prezzi carburanti. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service lungo la rete stradale si attesta a 1,885 euro al litro, mentre il gasolio sale a 1,993 euro al litro. Si tratta di un ulteriore rialzo rispetto ai giorni precedenti, che conferma la tendenza già registrata da inizio settimana.



Sulla rete autostradale, dove i prezzi sono tradizionalmente più alti, la benzina self viaggia intorno a 1,97 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,07 euro al litro. Per quanto riguarda gli altri carburanti, il prezzo medio nazionale del Gpl si aggira sugli 0,779 euro al litro, mentre il metano si attesta a circa 1,571 euro al litro.



Il rialzo di questi giorni arriva dopo un breve calo registrato tra la scorsa settimana, ma è stato completamente riassorbito dalla nuova impennata delle quotazioni internazionali. La causa principale va ricercata nell'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico, con il Brent salito nelle ultime sedute fino a superare gli 85 dollari al barile, complice la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale dopo i raid statunitensi contro le postazioni militari iraniane. Il traffico marittimo nello stretto risulta infatti fortemente ridotto rispetto ai livelli abituali, un fattore che sta alimentando la tensione sui mercati petroliferi internazionali.



A livello territoriale, la situazione resta molto differenziata da regione a regione. La provincia con i prezzi più elevati si conferma Bolzano, mentre in almeno dieci regioni italiane, tra cui Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento e Valle d'Aosta, il prezzo medio del gasolio self service ha già superato la soglia dei due euro al litro.



Gli analisti del settore, tra cui Staffetta Quotidiana, sottolineano come i valori attuali rappresentino il massimo dalla metà di giugno, con la benzina ormai vicina a quota 1,89 euro e il gasolio a un passo dai due euro al litro su scala nazionale. La situazione resta in evoluzione e legata all'andamento della crisi internazionale, che nelle ultime settimane ha inciso in modo diretto sull'andamento dei prezzi alla pompa in tutta Italia. 15-07-2026



