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Arrivato sull'Italia l'anticiclone africano da record

Secondo gli esperti, sarà la quarta grande ondata di calore dell'estate 2026, la più intensa della stagione: il caldo arriverà anche a 7 gradi oltre la media

L'anticiclone africano è arrivato sull'Italia e porta con sé la quarta grande ondata di calore dell'estate 2026, la più intensa della stagione. Le temperature saliranno fino a 7-8 gradi oltre la media stagionale, con punte locali di 40-41 gradi.

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, il nucleo centrale dell'anticiclone africano si posizionerà in modo anomalo tra la Francia e il Nord Italia. Entro la fine della settimana sono previsti 41 gradi a Firenze e Terni, 40 gradi in diverse città dell'Emilia e del Piemonte come Alessandria, Asti, Cremona, Ferrara, Modena, Parma e Reggio Emilia, oltre che a Benevento, Lodi, Mantova, Piacenza e Prato. A Roma le temperature toccheranno i 39-40 gradi, mentre a Milano si fermeranno sui 38-39 gradi.

Il caldo sta già aumentando rapidamente: nelle ultime ore il termometro ha già raggiunto i 37 gradi a Terni e i 36 gradi a Roma, Napoli e Firenze. Da oggi l'ondata subirà un ulteriore e deciso incremento, che dovrebbe protrarsi almeno fino al 10 agosto.

Il caldo intenso porta con sé anche l'aumento del rischio per la salute. Secondo i bollettini del Ministero della Salute, oggi sono dieci le città italiane con bollino arancione, il livello di rischio due, che segnala condizioni potenzialmente pericolose soprattutto per anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche. Giovedì 30 luglio il numero delle città in arancione salirà a sedici, e tre città, Campobasso, Perugia e Rieti, passeranno al bollino rosso, il livello di allerta più alto. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, tra le undici e le diciotto, di bere molta acqua e di limitare gli sforzi fisici quando fa più caldo.

Il caldo eccezionale si farà sentire anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi previsto a una quota siderale di circa 5000 metri. Anche altri Paesi europei sono coinvolti in questa fase calda: in Spagna tredici regioni sono in allerta, con temperature che supereranno i 40 gradi soprattutto in Andalusia. Secondo gli esperti, l'estate 2026 rischia di rivelarsi ancora più gravosa rispetto alla storica ondata di caldo del 2003, non tanto per i picchi massimi di temperatura, quanto per la persistenza dello stress termico e dell'afa nel corso di tutta la stagione.
29-07-2026

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