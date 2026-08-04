Scossa di terremoto 4,3 in Toscana

L’epicentro individuato a circa 7 chilometri a ovest di Pisa, tra Marina di Pisa e l'aeroporto Galilei, in una zona compresa nel parco di San Rossore. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata questa mattina in Toscana, martedì 4 agosto, alle ore 10:15, con epicentro individuato a circa 7 chilometri a ovest di Pisa, tra Marina di Pisa e l'aeroporto Galilei, in una zona compresa nel parco di San Rossore. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri.





Il sisma, rilevato dalla Sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a Roma, è stato avvertito distintamente in gran parte della Toscana settentrionale, in particolare nelle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara, e le segnalazioni sono arrivate fino a Firenze. Molte persone hanno raccontato di aver sentito tremare le abitazioni, con vetri e mobili in vibrazione, provocando momenti di paura soprattutto tra chi si trovava ai piani alti degli edifici.





A Pisa centinaia di persone sono scese in strada per precauzione. Le udienze del tribunale cittadino sono state interrotte e il palazzo comunale è stato evacuato in via cautelativa, così come il Palazzo Blu sui lungarni. Per verifiche tecniche ai binari è stata sospesa in via precauzionale anche la circolazione ferroviaria nella zona, con possibili ritardi per i treni Intercity e Regionali.





Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato tramite i social che la scossa è stata avvertita dalla popolazione nella Toscana settentrionale, tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, precisando che sono in corso verifiche con il sistema regionale di protezione civile. Il governatore ha aggiunto che sono arrivate centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze, il 112, a seguito della forte scossa, ma al momento non risultano segnalazioni di feriti né danni a cose o persone.



